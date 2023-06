Seit Tagen gibt es in der Fußball-Lausitz nur ein Thema: Die Aufstiegsspiele von Regionalligist FC Energie Cottbus gegen die SpVgg Unterhaching. Dass Cottbus am Samstag (3, Juni, 12:15 Uhr im Stadion der Freundschaft und im rbb|24-Livestream ) noch im Brandenburger Landespokalfinale steht und dort auf den Liga-Konkurrenten FSV Luckenwalde trifft, ist da fast ein wenig untergegangen.

Dabei ist - bevor es um den Aufstieg in die dritte Liga geht - auch dieses Spiel von enormer Bedeutung für die Lausitzer. Es ist gewissenmaßen der Auftakt in eine Woche der Wahrheit, in der für Energie Cottbus viel auf dem Spiel steht. Mit einem Landespokal-Sieg wäre Energie automatisch für den lukrativen DFB-Pokal qualifiziert. Der in der ersten Runde, auch dank eines sicherlich vollen Stadions, gut 400.000 Euro bringen könnte.

Geld, das man ganz gut gebrauchen kann, um Leistungsträger wie Stürmer Eric Hottmann zu halten. Egal in welcher Liga. "Es ist immer schön, vor ausverkauftem Haus gegen eine Mannschaft aus der Bundesliga zu spielen. Wir haben das im letzten Sommer gegen Werder Bremen erlebt. Und das wollen wir definitiv wieder schaffen", sagt Hottmann.