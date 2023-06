Fußball-EM 2024 in Deutschland - Volunteers gesucht

Mi 14.06.23 | 06:12 Uhr

In genau einem Jahr beginnt die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Berlin wird als Final-Spielort einmal mehr besonders im Fokus stehen. Für das Turnier werden auch Volunteers gebraucht - und ab sofort gesucht.

Am 14. Juni 2024 beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Berlin rückt dabei besonders in den Fokus: Neben Gruppenspielen, einem Achtel- und einem Viertelfinale wird auch das Endspiel im Olympiastadion stattfinden. Für das Turnier werden - in einem gemeinsamen Programm des europäischen Fußball-Verbandes Uefa und der zehn Gastgeber-Städte - nun ehrenamtliche Volunteers gesucht.

Björn Lahn, der die Volunteers am Standort Berlin als Verantwortlicher des Berliner Fußball-Verbandes koordiniert, sagt dem rbb: "Über die integrative Kraft des Sports und der Europameisterschaft wollen wir Menschen motivieren, sich wieder mehr im Ehrenamt zu engagieren, da das ehrenamtliche Engagement in den letzten Jahren rückläufig war. Wir haben das große Ziel, ehrenamtliches Engagement in der Stadt wieder zu pushen und auch allen Bereichen, die außerhalb des Sports sind, damit die Chance zu geben, neue Ehrenamtliche zu finden, die für unsere heutige Gesellschaft notwendig sind. Denn ohne ehrenamtliches Engagement funktionieren viele Bereiche einfach nicht." Ab sofort können sich Interessierte darum bewerben, bei der EM 2024 als Volunteer an den Start zu gehen. rbb|24 hat alles Wissenswerte rund um dieses Thema zusammengefasst.

Wie viele Volunteers werden für die Europameisterschaft gesucht?

Für jeden den der zehn Spielorte werden 1.600 ehrenamtliche Volunteers gesucht – insgesamt also 16.000. Die Volunteers verteilen sich dabei auf städtische und stadionspezifische Aufgaben- und Einsatzbereiche. Wie und wo kann man sich bewerben? Ab 14. Juni 2023 ist das Bewerberportal [www.euro2024volunteers.com] für Interessierte zur Registrierung geöffnet. "Volunteers versprühen Freude und können Botschafter der Stadt Berlin sein! Wir wollen bewusst nicht nur Menschen, die aus der Fußball-Bubble kommen, sondern allen Berlinerinnen und Berlinern und allen Brandenburgerinnen und Brandenburgern die Chance geben, dabei zu sein, um ein Botschafter ihrer Stadt, ihrer Heimat zu sein und der Welt zu zeigen, wie toll Berlin ist", sagt Lahn.

Wie läuft das Verfahren? Die Zugangsschwelle wird bewusst besonders niedrig gehalten. Die einzige Voraussetzung für Interessierte: Bis zum 1. Mai 2024 muss das Alter von 18 Jahren erreicht sein. Alles andere ist individuell vom Einsatzbereich abhängig. Im Zuge des Bewerbungsverfahrens besteht außerdem die Möglichkeit, drei präferierte Einsatzbereiche anzugeben. In persönlichen Gesprächen soll dann eruiert werden, welche Funktion am besten zum jeweiligen Bewerber passt. "Sicherlich ist Volunteering nichts für jeden Einsatzbereich. Für den ein oder anderen Bereich – zum Beispiel im Sicherheitsmanagement – muss man gewisse Qualifikationen mitbringen. Das kann man nicht jedem Volunteer zumuten. Es gibt aber ganz viele Bereiche, in denen wir genau die Gastfreundschaft und das Leben der Stadt Berlin widerspiegeln und Volunteers einsetzen können", so Lahn. Das Ziel der Koordinatoren ist es, deutschlandweit bis zu 50.000 Bewerbungen zu erhalten. Bis Januar 2024 sollen alle Bewerberinnen und Bewerber dann eine Rückmeldung erhalten, ob und wie mit ihnen geplant werde.

Welche Einsatzbereiche gibt es?

Insgesamt werden für 25 Einsatzbereiche und 75 verschiedene Positionen Volunteers gesucht. Im und um das Stadion etwa im Zugangsmanagement, um Besucherinnen und Besucher darauf hinzuweisen, was sie mit in ins Stadion nehmen dürfen und was nicht. Außerdem, um vermeintlich banale Fragen zu beantworten: In welchem Block werden sie sitzen? Welchen Eingang müssen sie dafür am besten benutzen? Fragen, die vor allem für internationale Fans, die das doch recht weitläufige Olympiastadion noch nicht als ihr zweites Wohnzimmer erachten, von nicht zu vernachlässigender Bedeutung sind. Aber auch im 'Media Center', in Austausch und Koordination mit Akteuren aus Funk und Fernsehen, oder in sensiblen Einsatzbereichen wie bei Dopingkontrollen werden Helferinnen und Helfer gebraucht. Auch die Einlaufkinder sollen maßgeblich von Volunteers betreut werden. Darüber hinaus wird es in der ganzen Stadt Einsatzbereiche geben: etwa an 'Meeting-Points' oder Knotenpunkten wie dem Hauptbahnhof oder dem Flughafen BER. "Da ist wirklich alles dabei", fasst Lahn treffend zusammen.

Welche Vorteile hat es, die Austragung der EM als Volunteer zu unterstützen? Die Einsätze werden zwar nicht vergütet, bringen aber doch einige Vorzüge und Verlockungen mit sich. Neben der Chance, die Europameisterschaft hautnah mitzuerleben, erhalten die Volunteers Kleidung, die sie nach dem Abschluss des Turniers (als besondere Erinnerungsstücke) behalten können. Während der Einsätze wird außerdem für kostenfreie Getränke und Snacks sowie eine vollwertige Mahlzeit gesorgt. On top soll den Volunteers die Möglichkeit gegeben werden, sich im Rahmen eines Nachhaltigkeitsprogramms in der sogenannten 'Volunteer Academy' zu verschiedensten Themen – mit Sport- oder Gesundheitsbezug, aber beispielsweise auch explizit zum Umweltschutz – fortzubilden. Zum Hintergrund verweist Lahn auf die Bestrebungen der Veranstalter: "Es soll die nachhaltigste Europameisterschaft aller Zeiten werden." Und da man Bildung als wesentlichen Bestandteil von Nachhaltigkeit betrachte, wolle man den Volunteers unter anderem diese Form der Weiterbildung anbieten.

