Zum ersten Mal finden in diesem Sommer die Special Olympics World Games in Berlin statt. Sie sind das weltweit größte inklusive Sportevent für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung und bringen vom 17. bis zum 25. Juni rund 7.000 Athletinnen und Athleten aus 190 Ländern zusammen. Neun Tage lang messen sich diese in insgesamt 26 Sportarten in Berlin.

Die Special Olympics bezeichnen eine weltweite Sportbewegung, die allen voran Menschen mit geistiger Behinderung Zugang zum Sport bietet. Ihren Ursprung hatten die Special Olympics in den 1960er Jahren in den USA. Dort fanden im Juli 1968 in Chicago auch die ersten sogenannten 'Special Olympics International Summer Games' statt, eine Sportveranstaltung mit rund 1.000 Athletinnen und Athleten mit geistiger Behinderung.

Zahlreiche Sportarten, die ab dem kommenden Wochenende in Berlin auf dem Programm stehen, sind dieselben wie bei Olympischen Spielen. Dazu zählen Leichtathletik und Fußball genauso wie Kanu, Radsport oder Judo. Hinzu kommen etwas außergewöhnlichere Sportarten wie Boccia, Futsal oder die Disziplin Kraft-Dreikampf. Außerdem gibt es auch Sportarten – wie beispielsweise Basketball – in denen Athletinnen und Athleten mit geistiger Behinderung mit Menschen ohne Einschränkungen zusammen in einer Mannschaft antreten: in sogenannten 'Unified Teams'.

In welchen Sportarten treten die Athletinnen und Athleten bei den Special Olympics an?

Während die Paralympischen Spiele alle vier Jahre, im Anschluss an die Olympischen Spiele, Wettkämpfe für Menschen mit körperlichen Behinderungen bieten, messen sich bei den Special Olympics World Games ausschließlich Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Die Special Olympics selbst sprechen auf ihrer Webseite von "Personen mit Einschränkungen in ihren kognitiven Fähigkeiten", die oft genetisch bedingt und durch das Down-Syndrom ausgelöst werden.

Wann finden die Wettkämpfe statt?

Nachdem es am Samstag (17. Juni) mit Rhythmischer Sport-Gymnastik losgeht, starten in den darauffolgenden Tagen sukzessive auch die Wettbewerbe der anderen Sportarten. Die ersten Final-Entscheidungen gibt es am Sonntag (18. Juni) in der Gymnastik sowie am Montag (19. Juni) im Freiwasser-Schwimmen, Kraft-Dreikampf und in der Leichtathletik.

Während sich die Wettkämpfe in vielen Sportarten über die gesamte Dauer der Special Olympics World Games ziehen, starten die der Kanuten erst am Dienstag (20. Juni). Die Tage mit den meisten Entscheidungen sind Freitag (23. Juni) und Samstag (24. Juni): In 23 der 26 Sportarten werden dann Medaillen verteilt. Hier finden Sie weitere Informationen zum zeitlichen Ablauf [www.berlin2023.org].