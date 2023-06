Die Profiligen machen Pause, der Sport geht weiter! Auch diesen Sommer gibt es in der Region viele sportliche Highlights - von den Special Olympics über Weltklasse-Tennis bis hin zu Weltmeisterschaften in Handball und Bogenschießen.

Auf dem Programm der Special Olympics World Games Berlin 2023 stehen dabei neben Leichtathletik, Basketball und Judo auch Sportarten wie Bowling, Boccia und Roller Skating. Sowohl die Klassifizierungswettbewerbe als auch die Gruppenphasen und Finals finden über die gesamte Stadt verteilt statt: Neben dem Olympiapark und der Messe Berlin werden so beispielsweise auch der Alexanderplatz (3x3 Basketball am Neptunbrunnen) und die Straße des 17. Juni (Radfahren) zu Austragungsorten.

Mit den Special Olympics World Games 2023 findet in diesem Sommer das weltweit größte inklusive Sport-Event in Berlin statt. Wie es der Name schon verrät, messen sich diesen Juni in der Hauptstadt Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung im olympischen Stil und in olympischen Dimensionen mit- und untereinander. 7.000 Athletinnen und Athleten aus 190 Ländern und aus 26 Sportarten kommt hierfür in Berlin zusammen.

So dürfte Bundestrainerin und Turnierdirektorin Barbara Rittner auch verschmerzen können, dass mit Iga Swiatek die aktuelle Nummer eins der Welt und Gewinnerin der French Open fehlt. Gespielt wird wie schon im Vorjahr in dem im Grunewald gelegenen Steffi-Graf Stadion. Am 17. und 18. Juni wird in der Qualifikation das Hauptfeld komplettiert, das anschließend eine Woche lang die Gewinnerinnen in Einzel und Doppel ausspielt.

(20. Juni bis 02. Juli in Berlin)

Vom 20. Juni an und bis Anfang Juli wird in Griechenland und Deutschland die U21-Weltmeisterschaft im Handball ausgetragen. Nachdem die Gruppenphase und die Hauptrunde in Athen, Magdeburg und Hannover ausgespielt werden, wird die Finalrunde in Berlin stattfinden. So darf sich auch die deutsche Auswahl, die in der Vorrundengruppe B auf Algerien, Tunesien und Libyen trifft, berechtigte Hoffnungen darauf machen, in der Max-Schmeling-Halle die Medaillen mitzuspielen.

Ein Sextett der deutschen U21-Auswahl würde dabei ein echtes Heimspiel erwarten: Mit Lasse Ludwig, Max Beneke, Tim Freihöfer, Matthes Langhoff, Nils Lichtlein und Moritz Sauer stehen zahlreiche Akteure aus dem Programm der Füchse Berlin im deutschen Aufgebot für das Turnier. Los geht es für sie am 20. Juni mit einem Spiel gegen Libyen, die Endrunde in Berlin startet am 29. Juni.