Am 17. Juni beginnen die Special Olympics World Games in Berlin. Für die Stadt ist es eine Chance, sich als inklusive Sportmetropole zu präsentieren. Ein Blick auf Berlins Sportstätten zeigt allerdings, dass es noch ein langer Weg zu echter Inklusion ist. Von Marc Schwitzky

Ironie der Geschichte: Die Fackelstafette basiert ursprünglich auf der Idee des jüdischen Archäologen Alfred Schiff aus Berlin. Heißt: Falls Sie jemals die Möglichkeit haben, an einem Olympischen Fackellauf teilnehmen zu dürfen, können Sie das ohne Bedenken tun, ohne gleich als Nazi abgestempelt zu werden. Außer jemand mit kurzen Haaren und Runen-Tattoos hält ihnen, sagen wir mal in ländlichen Gebieten von Sachsen und Thüringen, plötzlich eine Fackel unter die Nase und fordert Sie auf, munter mitzumarschieren. Dann sollte Vorsicht geboten sein!

Wenn Sie nun finden, der Autor sei an dieser Stelle bereits sehr rechthaberisch und kleinkariert, dann warten sie nur ab. Es kommt noch schlimmer. Denn: Apropos Olympia. Dort, im Nordwesten der Halbinsel Peloponnes, wird einige Monate vor den Olympischen Spielen(!) mit großem Tamtam und mit Hilfe eines Parabolspiegels das Olympische Feuer entzündet. Der anschließende Fackellauf geht allerdings – so leid es dem Autor tut – auf die Nazis zurück, die ihn 1936 für die Spiele in Berlin erstmals als Lauf durch Europa zelebrierten.

Nun ist es so, dass nicht nur die großen Olympischen Spiele einen Fackellauf veranstalten, sondern auch die ebenso wichtigen Special Olympics, die vom 17. bis 25. Juni in Berlin stattfinden. Die, das muss man an dieser Stelle lobend anerkennen, das Event des Fackellaufs auf ein zeitgemäßes, ein besseres Level gehoben haben. Entzündet in Athen, besitzt es sogar einen eigenen Namen: "The Flame of Hope".

Jene Flamme der Hoffnung gilt als Symbol der Special Olympics. Sie wird nicht, im Gegensatz zu ihre großen Olympia-Schwester, durch die ganze Welt geflogen, so dass sich Staaten, Diktatoren und Wirtschaftsbosse oder jeder, der genug Kohle hinblättert, mit ihr schmücken darf. Nein, diese Flamme kommt zu den Menschen und den Sportlerinnen und Sportlern, und das per Linienflug in der Business-Class (Ehre, wem Ehre gebührt!). Flankiert wird sie dabei von zwei sogenannten "Guardians of the Flame".