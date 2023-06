Die Begegnung startete mit zwei engen Doppel-Erfolgen für Berlin. Mit jeweils 3:2 Sätzen setzten sich Xiaona Shan/Nina Mittelham gegen Yuan Wan/Sophia Klee sowie Sabina Surjan/Josephina Neumann gegen Bruna Takahashi/Mateja Jeger durch. Die erst 13-jährigen Josephina Neumann wäre die bis dato jüngste deutsche Meisterin aller Zeiten.

Nach den Doppel-Paarungen siegte Berlins Nummer eins, Xiaona Shan, gegen Weinheims Nummer zwei, Yuan Wan, klar mit 3:0 Sätzen. Eastside Nummer zwei, Nina Mittelham, verlor anschließend gegen Weinheims Nummer eins, Bruna Takahashi, mit 1:3 Sätzen. Es sollte der einzige Punktverlust für die Gastgeberinnen bleiben. Yaping Ding (Berlins Nummer drei) siegte in ihrem Einzel gegen Sophia Klee (Weinheims Nummer vier) ebenso (3:0) wie Berlins Nummer vier Sabina Surjan gegen Weinheims Nummer drei, Mateja Jeger (3:2) und Xiaona Shan im Top-Duell der beiden besten Spielerinnen gegen Bruna Takahashi (3:0).

Durch den Erfolg können die Damen des TTC Eastside mit einem weiteren Sieg bereits am Sonntag, den 11. Juni (ab 14 Uhr), in Weinheim die Titelverteidigung klar machen. Ein mögliches drittes Entscheidungsspiel würde am Montag, den 12. Juni, ebenfalls in Weinheim stattfinden.