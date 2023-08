Fashion-Trend "Blokecore" - Weshalb der Fußball die Mode erobert

Mo 07.08.23 | 06:07 Uhr | Von Ilja Behnisch

Bild: imago images

Auf Tiktok haben Videos unter dem Schlagwort "Blokecore" mehrere hundert Millionen Aufrufe. Auch auf Berlins Straßen ist der Trend, Trikots zu tragen, längst angekommen. Damit könnte er dem Fußball aus einer Sackgasse helfen. Von Ilja Behnisch

Wir wollen mal nicht übertreiben, schließlich sind wir hier bei den Öffentlich-Rechtlichen. Sonst müsste man jetzt schreiben: Der Fußball, er stirbt ja bekanntlich. Aber das ist zum Glück Quatsch, denn dafür ist das Spiel viel zu genial und groß und überhaupt. Das kriegt auch der sogenannte moderne Fußball nicht unter die Erde. Auch wenn er sich wirklich Mühe gibt mit Sportswashing, Korruption und Geldmacherei. An Bedeutung aber verliert er auf Sicht wohl schon. Zumindest in Deutschland. Zwar sind die Fußball-Stadien noch voll, doch der Nachwuchs hat offenkundig zunehmend weniger Interesse am einst liebsten Kind der Republik. "Die jüngeren Zielgruppen haben einfach nicht mehr die Aufmerksamkeitsspanne, sich 90 Minuten lang ausschließlich ein Spiel anzusehen", sagte im Sommer 2022 Donata Hopfen, zu diesem Zeitpunkt mittendrin in ihrer einjährigen Amtszeit als Geschäftsführerin der Deutschen Fußball Liga (DFL).

Echte Hingucker

Bild: imago images In der Saison 1997/98 stürmte die bis dato ewige, graue Maus der Bundesliga, der VfL Bochum, nicht nur bis ins Achtelfinale des Uefa-Pokals, sondern auch in die Herzen aller Fußball-Fashionistas. Stürmer Sergej Juran zeigt zurecht an: Das farbenprächtige Faber-Lotto-Trikot ist auch seine Nummer eins.

Bild: imago images Mehr Frauen wollte HSV-Präsident Peter Krohn ins Stadion locken, weshalb, klar, die Trikots fortan rosa zu sein haben. Der Anteil der weiblichen Besucher im Volksparkstadion blieb überschaubar. Aufmerksamkeit hatte "Zirkus Krohn", wie es damals hieß, trotzdem erzeugt. Dem Erfolg hat es auch nicht geschadet. Hier sieht man die Mannschaft vor dem siegreichen Finale im Europapokal der Pokalsieger 1977.

Bild: imago images Kameruns Trikot ohne Ärmel war ein gelungener Marketing-Coup des Sportartikel-Herstellers Puma, der sich ob der Übermacht des Herzogenauracher Rivalen Adidas immer mal wieder ins Spektakuläre wagte. Unvergessen etwa das Final-Trikot von Hollands Jahrhundert-Fußballer Johan Cruyff im WM-Finale 1974. Oranje spielte eigentlich in Adidas und die bekanntlich mit drei Streifen. Cruyff hingegen, ein Leben lang von Puma gesponsert, trug ein besonderes Trikot mit lediglich zwei Streifen. 2002, als Kamerun so luftig daherkommen wollte, waren solche Extra-Würste nicht mehr möglich. Pünktlich zum WM-Start mussten die Afrikaner mit sogenannten Ärmelklappen auflaufen. Das Bild zeigte Kameruns Daniel Ngom Kome noch seitlich ohne. Und im Testspiel gegen Mainz 05.

Bild: imago images/Luca Diliberto Der FC Venedig ist ein eher kleines Licht im italienischen Fußball. Das schwarze Heim-Trikot allerdings, das der Klub zur Saison 2021/22 vorstellte, sorgte weltweit für glückselige Jubelstürme unter Mode-Kennern und wurde schnell zum Bestseller.

Bild: imago images/Uwe Kraft Sieht aus wie ein falsch bedrucktes St.-Pauli-Trikot, ist aber ein Sonder-Trikot von Fortuna Düsseldorf und zu Ehren der Edel-Fans von den Toten Hosen entworfen worden. Die sich, richtige Punk-Rocker, die sie sind, auch finanziell durchaus schon einbrachten bei ihrem Herzens-Klub.

Bild: imago images Aktuell als besonders gut gealtert gelten die Trikots zur Fußball-Weltmeisterschaft 1998. Mut zu Farbe und Form, wie hier beim Trikot Südafrikas, ließen und lassen viele Herzen höher schlagen.

Bild: imago images Eher schlicht, dafür ikonisch: Das Trikot des SSC Neapel zu Zeiten von Diego Armando Maradona. In Neapel, wie es heißt, haben Taxi-Fahrer entweder ein Bild der Jungfrau Maria oder aber eines von Diego hinter die Sonnenblende geklemmt. Beides göttliche Gestalten, wenn es nach den Tifosi geht. Selten im Fußball waren die Erfolge eines Teams so sehr an einen Spieler gekoppelt wie im Fall Neapel/Maradona. Erkannten auch dessen Mitspieler, die nach der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte 1986 unisono in der Kabine sangen: "Oh Mama, Mama, Mama, weißt du warum mein Herz so schlägt? Ich habe Maradona gesehen und Mama: Ich bin verliebt!"

Bild: imago images/Pressefoto Rudel Im WM-Finale 1990 war aber auch Maradona machtlos. An die Kette genommen von Guido Buchwald, der im Nachgang dieser Leistung mit dem Spitznamen "Diego" geadelt wurde. Mindestens ebenso gut wie der Fußball der deutschen Nationalmannschaft dieser Zeit war das Trikot der DFB-Auswahl.

Bild: imago images Die WM 1978 in Argentinien war politisch in etwa so umstritten wie jene in Katar 2022. Eine Militär-Diktatur gängelte das Land und stellte das Turnier in seinen Schatten. Immerhin das gestreifte Trikot Perus war ein Highlight. Und in Sachen Nationalmannschafts-Trikots in dieser Hinsicht ein absoluter Vorreiter.

Bild: imago images Und wieder die WM 1998, diesmal: Kroatien. Das nicht nur die deutsche Elf ausschaltete, sondern auch die besseren Trikots hatte. Dass der hier abgebildete Slaven Bilic obendrein so aussah, als spiele er ansonsten Bass bei Oasis ist da nur die Kirsche auf der Trikot-Torte.

Bild: imago images Und nochmal die WM 1998: Frankreich. Beim Turnier im eigenen Land trotzte die Equipe Tricolore den immensen Erwartungen, getragen von einem überragenden Zinedine Zidane und einem Trikot, das bald zum Symbol für ein zumindest kurzzeitig aneinander rückendes Frankreich werden sollte. Unabhängig von den Herkünften und Wurzeln ihrer Einwohner. Play Pause Fullscreen





















Trikots ohne Lokal-Bezug

Viel lieber schauten sich die, Achtung, Boomer-Alarm, "Kids" auf Tiktok ein paar Highlight-Videos globaler Super-Teams und -Stars an. Und tatsächlich, wer einmal an einem Schulhof vorbei schlenderte dieser Jahre, sah mehr Mini-Messis beim Nachstellen einzelner Kunststückchen als traditionelle Partien Fünf gegen Fünf. Und auch die Trikots, die die, sorry, "Kids" dabei trugen, ließen nicht unmittelbar darauf schließen, sich gerade durch, zum Beispiel, Berlin zu bewegen. Barcelona-, Paris- und Manchester-Trikots sind auf den Sportplätzen längst klar in der Überzahl. Auch wenn der Raketenflug von Union Berlin eindeutig verhaftet und in Form von getragenen Trikots sichtbar wird in der Stadt. Und horchen Sie doch mal in sich hinein und beantworten folgende Frage: Wann haben Sie zuletzt jemanden in einem Hertha-Trikot gesehen? Also jenseits der selbstkasteienden Spieltags-Pilgerfahrer der Hertha-Fans zum und vom Olympiastadion.

imago images/Matthias Koch Kommentar | Wettanbieter als neuer Sponsor - Hertha BSC verrät seine eigenen Werte Hertha BSC hat am Freitag das Unternehmen Crazybuzzer – ein Online-Casino und Wettanbieter – als neuen Hauptsponsor vorgestellt. Damit bricht der Hauptstadtverein und vor allem Präsident Kay Bernstein mit den eigenen Werten. Ein Kommentar von Marc Schwitzky

Wie "Sergeant Pepper" von den Beatles

Sollte Ihnen beim mutigen Sortieren der Erinnerungen der Gedanke gekommen sein, Sie hätten zuletzt zwar kein Hertha-Trikot, aber doch erstaunlich viele andere, oft internationale Fußball-Shirts gesehen, dann täuscht Ihr Eindruck nicht. "Blokecore" (von englisch "bloke", "Kerl") nennt sich die modische Erscheinung, die bezeichnet, dass junge Männer und Frauen, mindestens aber modische Männer und Frauen sich das Trikot zur Alltags-Klamotte gemacht haben. Angefangen hat der Trend, Fußball-Trikots auch außerhalb des Stadions oder Spielfelds zu tragen, auf der Kurzvideo-Plattform Tiktok. Doch längst ist er auch auf die Straßen geschwappt. Eine wirkliche Zuneigung zum Verein, den das Trikot eigentlich repräsentiert, ist dabei meistens nicht gegeben. Vielmehr geht es schlicht um rein optische Gesichtspunkte. Es gibt Fußball-Fans, die dafür viel Verständnis aufbringen werden. Schließlich können manche auch viele Jahre nach ihrem erstmaligen Auftreten noch von Geniestreichen des Trikots-Designs schwärmen, ganz unabhängig von der eigenen Vereinsliebe. Es ist, als würde man von Jahrhundert-Platten sprechen und natürlich "Sergeant Pepper" von den Beatles aufzählen, auch wenn man selbst gar kein so großer Fan der Fab Four ist. Auch unter Trikot-Aficionados gibt es eine Art Nomenklatur und Bestandswissen. Es gibt die seltenen Perlen (das rosa Trikot des Hamburger SV zum Ende der 70er-Jahre), den allseits anerkannten Indie-Klassiker (Bochums vielfarbiges Faber-Lotto-Trikot 1997/98) oder Stil-Ikonen, die bis heute in Designs zitiert werden (Deutschlands WM-Trikot 1990). Warum aber schafft es das Trikot ausgerechnet jetzt in den Mode-Mainstream?

picture alliance / Eibner-Pressefoto Draufgehalten - "Das Spiel ist aus" - für den deutschen Fußball Bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen läuft das Achtelfinale - zum ersten Mal in der Geschichte ohne eine deutsche Mannschaft. Viele hatten die DFB-Frauen vor dem Turnier dazu auserkoren, die Ehre des deutschen Fußballs zu retten. Nun hat sich herausgestellt: Es gibt nichts mehr zu retten, meint Kolumnist Thomas Kroh.



Ursprung im Hip-Hop?

Vielleicht ist wie so häufig die Popkultur schuld. Seit Jahren werden vor allem im Hip-Hop viele Parallelen zum Fußball gesucht und gefunden. Besonders französische Superstars wie Kylian Mbappé oder Paul Pogba werden als Gleichgesinnte der Rapper angesehen. Underdogs, die es aus Frankreichs Problem-Vororten heraus und in den Reichtum geschafft haben. Mit dem Mikro in der Hand. Oder dem Ball am Fuß. Es ist die Erzählung vom Außenseiter, für den in der Mehrheits-Gesellschaft eigentlich kein Platz vorgesehen war. Eine Erzählung, die längst zur internationalen Chiffre geworden ist. Beim Berliner Rapper Capital Bra heißt es dann etwa, er "bunkere lila Scheine in der Jacke von Paris". In seinen Videos trägt "Capi", wie er von seinen Fans liebevoll genannt wird, dann auch gern mal die entsprechenden Trainingsjacken von PSG oder dem AC Mailand. Seine Fans tun es ihm gleich. Ist die Mode so auf den Geschmack gekommen?

Vielleicht eine Geste der Versöhnung

Auffällig am "Blokecore" ist allerdings, dass die Trikots nicht nur häufig von eher unbedeutenden Vereinen stammen, sondern fast ausschließlich auch Oversize getragen werden. Während man sich beim hautengen Trikot des tatsächlichen Fußball-Fans ein "Bier formte diesen Körper" leider oftmals mitdenken muss, kommt das Fashion-Piece Fußball-Trikot in der Regel mindestens eine Nummer zu groß daher. Vielleicht also ist das Trikot nurmehr eine Anspielung? Vielleicht heißt Oversize gerade: Die Dinge anders tragen, als sie gemeint sind. So wie viele Frauen die (zu großen) Shirts ihrer Partner als Schlaf-Shirt tragen. Wie sie die sogenannten Mom- und Dad-Jeans (Mom- und Dadcore) tragen. Oder ganz bewusst No-Name-Produkte (Normcore). Und vielleicht ist "Blokecore" dann einfach auch eine Geste der Versöhnung. Frei nach dem Motto: Seht her, wir verstehen es jetzt, Fußball hat eine schöne Seite.

Mode als Hilfestellung

Vielleicht ist aber auch das Gegenteil der Fall. Mode ist immer auch ein Tabu-Bruch. Wer Mode trägt und nicht nur Kleidung, der will auffallen. So schaffte es der Punk auf den Laufsteg. Und vielleicht auch der Fußball. Der prollige Fußball, die heilige Dreifaltigkeit aus Bier, Bratwurst und Schweißgeruch, hat das Stadion verlassen, und wird über die Gehsteige der Großstadt getragen. Es ist, als würde man mit althergebrachten Bildern von Männlichkeit kokettieren, um sie damit erst recht der Lächerlichkeit preiszugeben.

Vielleicht ist "Blokecore" aber auch eine subversive Hilfestellung für alle Verzweifelten. Für die, die den Fußball immer noch lieben, obwohl er sich alle Mühe gibt, sie zu verprellen. Vielleicht lautet die Botschaft also: Du kannst es nicht ändern. Aber gut aussehen. Und es ist egal, welche Erfolge mit deinem Trikot verbunden werden. Hauptsache, du trägst es gern. Womit man nah dran wäre am Kern des Fußballs. Und auch an mindestens einer Erklärung, warum er niemals sterben wird.

Sendung: rbb24 Inforadio, 07.08.2023, 09:15 Uhr