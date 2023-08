"Stell dir vor, Hertha BSC verzichtet auf die schmutzige Sportwetten-Kohle", beginnt Kay Bernstein seinen "Sponsoring-Kodex", den er als künftiger Präsident im Verein einführen will. "Grundsätzlich müssen alle Sponsorings auf Ethik und Zukunftsfähigkeit geprüft werden." Die Ausrede "Wir brauchen aber das Geld" wäre eines Vereins wie Hertha BSC nicht würdig. Man würde als Herthaner nicht "jeden Scheiß" mitmachen, "schmutzige Sportwetten-Kohle" ablehnen und "doppelt so hart" an Alternativen arbeiten.

Hertha BSC hat Crazybuzzer am Freitag als neuen Hauptsponsor vorgestellt. Das Unternehmen ist Teil von Merkur-Gauselmann und erst vor wenigen Tagen als Online-Plattform für Sportwetten und Automatenspiele an den Start gegangen. Damit ist Crazybuzzer exakt das, was Bernstein verachtet und verhindern wollte. Zukünftig wird ein zugegebenermaßen überaus hässliches "B" mit rotem Rund die Brust des Hertha-Trikots zieren.

Bernstein musste in seinem ersten Jahr als Hertha-Präsident schon viele Kröten schlucken und zugestehen, Fehler gemacht zu haben – ob in der Einschätzung von Situationen oder konkreten Handlungen. Es gibt keine Dauerkarte für 189,20 Euro, es wird keine Summe X pro Trikot an Bolzplätze gespendet, es gibt immer noch kaum Ruhe im Verein und den Gremien, die Abschiedskultur Herthas hat immer noch gewaltige Defizite.

"Ich habe in meinem Umfeld gesehen, wie schnell junge Menschen in diese Falle tappen können. (…) Das Wetten gab es zwar schon immer, aber in den letzten drei Jahren hat sich das nochmal geändert", erzählte Bernstein im Juni 2022 in einem Interview mit "t-online". "Wir machen Sky, DAZN oder Amazon an und kommen an diesem Thema nicht vorbei. Mir geht es darum zu sagen: Brauchen wir dieses Geld? Wir sollten nicht die Fans in die Hände der Wettmafia jagen."

Nahezu perfide wirkt in diesem Licht die Aussage von Crazybuzzer, man hoffe, "dass die Anhängerinnen und Anhänger mit dem Buzzer noch viel Spaß haben werden – auf dem Trikot sowie online auf unserer Plattform." Die Website des Online-Casinos und Wettanbieters ist in Herthas Pressemitteilung dank Link bequem mit nur einem Mausklick zu erreichen – viel direkter kann man seine Fans nicht in die Hände jener "Wettmafia" jagen. So viel dazu.