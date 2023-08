Martin Häner wurde am 27. August 1988 in Berlin geboren. Von 2005 bis 2021 spielte er für die deutsche Hockey-Nationalmannschaft. 2009 wurde er zum Hockeyspieler des Jahres gewählt, 2011 und 2013 gewann er die Europameisterschaft. Häner nahm drei Mal an Olympischen Spielen teil: 2012 holte er in London die Goldmedaille, 2016 in Rio de Janeiro Bronze, 2021 in Tokio landete die deutsche Auswahl auf dem vierten Platz. Mit dem Berliner Hockey-Club wurde er im Jahr 2012 Deutscher Feldhockey-Meister.

Während seiner sportlichen Karriere studierte Häner Medizin an der Charité. Unter Chefarzt Wolf Petersen ist er Assistenzarzt in der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Martin-Luther-Krankenhaus in Berlin.