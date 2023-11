Mit dem Erfolg im DFB-Pokal tritt Hertha am Sonntag mit Rückenwind an der Ostseeküste an (13:30 Uhr, live bei rbb|24 im Audiostream sowie im Liveticker). Beim schwächelnden Gegner Hansa Rostock strebt das Team von Pal Dardai den dritten Sieg in Serie an.