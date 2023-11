Hertha will mit Sieg gegen Mainz in die nächste Pokalrunde einziehen

Hertha BSC gegen Mainz 05: Was in den letzten Jahren regelmäßige Duelle in der Bundesliga waren, ist nach dem Abstieg der Berliner in dieser Saison eine einmalige Angelegenheit im DFB-Pokal. Am Mittwochabend treffen die kriselnde Mainzer auf Hertha BSC im Aufschwung. Gegen den Tabellenletzten der ersten Liga hat die Hertha, die zuletzt immer wieder ansprechende Leistungen zeigte, durchaus Chancen aufs Weiterkommen.

Im Vergleich zum 3:1-Sieg in der Liga gegen den SC Paderborn stellt Trainer Pal Dardai seine Mannschaft wieder in einem 4-4-2-System auf. Pascal Klemens spielt im Mittelfeld für Andreas Bouchalakis, in der Offensive rutscht Florian Niederlechner für Smail Prevljak in die erste Elf. In der Innenverteidigung ist der in der Liga gesperrte Marc-Oliver Kempf zurück neben Toni Leistner.