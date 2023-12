Die Regionalliga Nordost geht in die Winterpause. Während der BFC und Viktoria an der Spitze mitmischen, kämpft der BAK um den Klassenerhalt. Für Hertha II spielt die Tabelle derweil kaum eine Rolle. Die Klubs im Hinrunden-Check - Teil 1.

Herthas Reserve startete im heimischen Stadion am Wurfplatz gut in die Begegnung, bereits in der 16. Minute erzielte Flügelstürmer Gustav Christensen das bereits verdiente 1:0. Auch aufgrund der immer schlechter werdenden Platzverhältnisse entwickelte sich daraufhin ein Kampfspiel mit vielen Duellen. Hertha blieb jedoch die spielbestimmende Mannschaft mit den besseren Chancen, mehrmals wurde der Treffer zum 2:0 nur knapp verpasst.

Trotz mangelhafter Effizienz konnte Hertha die knappe Führung über die Zeit retten, am Ende stand ein überaus verdienter 1:0-Sieg über die zweite Mannschaft der Rostocker. Es ist der zweite Ligasieg in Folge für Herthas U23 - damit beenden die "Bubis" ihre Durststrecke von zuvor zehn sieglosen Partien endgültig.

Herthas zweite Mannschaft verabschiedet sich mit dem Erfolg in die Winterpause. Die nächste Begegnung in der Regionalliga Nordost steht am 21. Januar 2024 gegen Energie Cottbus an.