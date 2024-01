Trotzdem existiert zwischen Klubs und Profis natürlich ein festgelegtes Arbeitsverhältnis, das in Verträgen niedergeschrieben ist. Diese können allerdings so manch seltsame Blüte treiben, wie Spielerberater Stefan Backs und Sportrechtler Dr. Frank Rybak wissen.

Inwieweit haben Fußballprofis Arbeitnehmerrechte?

In den Grundzügen genießen die Spieler "den ganz normalen Arbeitnehmerschutz, den andere Arbeitnehmer auch haben", sagt Stefan Backs, dessen Beratungsagentur unter anderem Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Ralf Fährmann (Schalke 04) und Hanno Balitsch (U18-Nationaltrainer) unter Vertrag hat.

Aber es gibt Ausnahmen: "Ein Beispiel wäre, dass ein normaler Arbeitnehmer nach einer bestimmten Zeit in einem Betrieb fest angestellt werden muss", damit würde auch eine Kündigung seitens des Arbeitgebers hohen Hürden unterliegen. "Das geht natürlich beim Profifußballer nicht", so Backs.

"Anders als in anderen europäischen und außereuropäischen Ländern gibt es in Deutschland keine Tarifverträge für Fußballer. Auf kollektivvertraglicher Ebene gibt es also in Deutschland für den Fußball-Arbeitnehmer leider keine speziellen Regelungen", betont Dr. Frank Rybak, Fachanwalt für Sport-, Arbeits und Medizinrecht, der seit mehr als 20 Jahren Sportler, Trainer und Manager in Rechtsfragen des Sportrechts berät und unterstützt.

Zudem verweist Rybak auf das Verbandsrecht, das im Fußball-Kontext "in unwahrscheinlich großem Ausmaß" Einfluss auf das Arbeitsrecht habe. "Zum Beispiel in puncto Wechselbestimmungen: nur zwei Mal im Jahr, in der Sommer- und der Winter-Transferperiode, können Spieler ihren Verein wechseln."

Ein Mustervertrag für in Deutschland unter Vertrag genommene Profis ist frei zugänglich [dfb.de]. Er dient jedoch lediglich als Grundlage.