0,1 Prozent. Oder: Einer aus 1.000. Was nach einem billigen Abklatsch des klassischen Lottospiels im Stil "6 aus 49" klingt, ist tatsächlich eine eindrucksvolle Zahl aus dem deutschen Nachwuchsfußball. Wobei auch diese im Grunde symbolisch für ein Lottospiel der sportlichen Art steht. Der Jackpot: Durchschnittlich einem von 1.000 Talenten gelingt der Sprung von einem Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) in die Bundesliga.

Die sollen dazu über ein Netzwerk an Trainern und Vereinen statt durch Scouts gefunden werden. Dazu soll ihre Förderung langfristiger ausgerichtet werden. "Wir wollen nicht jedes Jahr für jeden Spieler den Daumen heben oder senken", sagt Liedkte, "wenn ein Spieler zur U12 zu uns kommt, kann er sich sehr sicher sein, hier mindestens bis zur U15 gefördert zu werden." Auch die anschließend möglichen Förderverträge sollen künftig in der Regel über die Höchstlaufzeit von drei Jahren gehen.

Es war eine durchaus Aufsehen erregende Verkündung, die den Hamburgern auch als eine Art Verbannen und Verteufeln von Beratern ausgelegt wurde. Dabei wollen die Hamburger gar nicht so weit gehen: "Wir sagen nicht, dass bei uns in der Jugend niemand mehr spielen darf, der einen Berater hat", sagt Benjamin Liedtke, St. Paulis Nachwuchsleiter. Allerdings werde der bei Gesprächen mit Talenten – etwa Vertragsverhandlungen – eben kein Ansprechpartner mehr sein, schon gar nicht mit am Tisch sitzen.

Öffentlich zugängliche Zahlen gibt es zu Beratern im Nachwuchsfußball kaum. Allerdings ergeben Gespräche mit den unterschiedlichen Parteien ein recht gutes Bild: Bis in die U12 sind Spieler, die von einem Berater oder einer Agentur betreut werden, eher Ausnahme als Regel. Anschließend steigt ihr Anteil allerdings rasant: "Je älter die Spieler werden, desto mehr von ihnen haben einen Berater", sagt Stefan Backs von der Agentur Siebert & Backs. "Ich würde schätzen, dass in den großen Nachwuchsleistungszentren im Bereich der 13- und 14-Jährigen zwei Drittel der Spieler einen Berater haben", ergänzt er. In höheren, dem Profifußball näheren Altersklassen sind sie dann omnipräsent.

So wie auch die besagte Fluktuation an den NLZs in Deutschland omnipräsent ist. Eine Studie des Sportwissenschaftlers Arne Güllich berichtet, dass 13 untersuchte Klubs jedes Jahr im Durchschnitt 26 Prozent ihrer Spieler in den NLZ-Mannschaften (U10 bis U19) aussortierten und ersetzen. Eine weitere Studie verfolgte vor einigen Jahren die Karrieren aller damaligen 821 Spieler der U17-Bundesliga aus dem Jahrgang 1993 – also von Fußballern, die zuvor bereits zahlreiche Runden des Aussortierens überstanden hatten. Nur zehn Prozent von ihnen schafften irgendwann den Sprung in eine der drei deutschen Profiligen, 45 Prozent beendeten ihre Karrieren, ehe sie überhaupt im Herrenbereich angekommen waren.

Es lässt sich also insbesondere in jungen Jahren kaum vorhersagen, welche Talente irgendwann das Zeug zum Profi, geschweige denn zum Bundesliga-Spieler haben. Der Großteil der Berater und Agenturen im Nachwuchsfußball lässt sich hiervon allerdings kaum beirren. "Es gibt in Deutschland sicherlich Agenturen, die bemüht sind, im Sinne der Kinder und Jugendlichen zu handeln", sagt Stefan Backs, "genauso gibt es aber unverantwortliche Agenturen, die aus reinem Eigeninteresse handeln." Für Letztgenannte wären junge Talente "Wetten auf die Zukunft mit ungewissem Ausgang", wie Backs es nennt. "Trotzdem machen viele Berater den Eltern Versprechungen und falsche Hoffnungen. Da fängt das Unseriöse schon an."