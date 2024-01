Das Achtelfinale gegen Hamburg war schon eine Premiere für mich. Weiter als in die zweite Runde bin ich davor noch nie gekommen. Es ist etwas Schönes, vor ausverkauftem Haus zu spielen, eine gewisse Grundnervosität hat man immer, das macht den Sport aus. Ich denke aber nicht, dass mich das negativ beeinflusst. Ich habe schon einiges mitgemacht, in Dortmund habe ich schon mal vor 80.000 Zuschauern im Pokal gespielt (im Oktober 2016, damals noch im Trikot von Union Berlin; Anm. d. Red.) .

Toni Leistner: Erstmal können wir froh sein, dass dieses Jahr kein Red Bull reingegossen wird (lacht) . Ansonsten ist alles Träumerei, es ist noch so lange hin, bis man den Pokal überhaupt in die Höhe recken könnte. Wenn ich mir etwas aussuchen könnte, wäre es Bier.

rbb|24: Im Mai 2022 sorgte Kevin Kampl für Schlagzeilen, als er nach dem Pokalsieg mit RB Leipzig öffentlichkeitswirksam eine Dose des hauseigenen Energydrinks in die Trophäe goss. Jetzt stehen Sie mit Hertha BSC im Viertelfinale und dürfen träumen: Was würden Sie im Falle eines Pokalsiegs aus dem Pott trinken, Herr Leistner?

Extrem viel. Er hat einen neuen Weg, den "Berliner Weg" ausgerufen, der vorsieht, viele eigene Talente zu fördern, sie auch mal ins kalte Wasser zu werfen - was der Trainer auch macht. Außerdem ist es ihm gelungen, Mannschaft und Fans, den gesamten Verein, wieder zu einen. Als wir zu Saisonbeginn die ersten Spiele verloren haben, standen die Fans hinter uns, weil sie wussten, wie groß der Umbruch im Sommer war und dass wir uns erstmal finden mussten. Wir haben eine passable Hinrunde gespielt und sind im Pokal noch dabei. Im Verein ist Ruhe eingekehrt, der vorgegebene Weg ist machbar, ehrlich und demütig - und jetzt liegt es an uns, ihn weiterzugehen.

Sie sprechen es an: Vor genau zwei Wochen ist Kay Bernstein überraschend verstorben. Die letzten anderthalb Jahre seines Lebens hat er als Präsident bei Hertha BSC gewirkt. Sie persönlich haben ihn im letzten halben Jahr kennen und schätzen gelernt. Was hinterlässt Bernstein bei Hertha BSC?

Es sind außergewöhnliche Voraussetzungen. Ich glaube, dass wir Kays Tod als Team relativ gut verkraftet haben. Es war sein großer Traum, ins Pokalfinale einzuziehen – wir können daraus also auch positive Kraft ziehen. Die Stimmung im Team ist trotz der Niederlage am Samstag absolut positiv. Wir wollen das Ding auf jeden Fall ziehen, das sind wir den Fans schuldig - sie machen uns die Hütte voll.

Alle Herthaner eint der Traum vom Pokalfinale im eigenen Stadion. Zum ersten Mal seit der Saison 2015/16 steht die "Alte Dame" wieder im Viertelfinale. Am Mittwochabend wird im Westend wieder das Flutlicht angehen, das Olympiastadion ist ausverkauft. Die Motivation dürfte also von allein kommen. Wie ist die Stimmung im Team - unmittelbar vor diesem großen Spiel?

Und jetzt muss Hertha BSC nach Bernsteins Tod in den Fußball-Alltag zurückfinden. Das fällt sicher nicht leicht.

Es tut immer noch extrem weh. Manchmal fährt man an seinem Parkplatz vorbei, auf dem kein Auto mehr steht. In diesen Situationen denkt man immer daran, dass Kay fast jeden Tag da war, was für einen ehrenamtlichen Präsidenten nicht selbstverständlich ist. Es gibt Situationen, an die man immer wieder denkt. Nach den Spielen war Kay in der Kabine und hat mit uns abgeklatscht. Nichtsdestotrotz lenkt das Training ab, die Familie zu Hause lenkt ab. Das Leben geht weiter, so blöd das auch klingt. Er hätte sich nicht gewünscht, dass wir aufgeben und alles in die Tonne drücken.

Der 1. FC Kaiserslautern kommt mit Rückenwind nach Berlin, hat in der Liga zuletzt 4:1 gegen Schalke gewonnen. Top-Torjäger Ragnar Ache ist wieder fit und hat gegen Gelsenkirchen doppelt genetzt. Im Dezember, beim letzten Aufeinandertreffen mit Hertha in der Liga, fehlte er verletzungsbedingt. Inwiefern sind die Eindrücke aus dem Spiel auf dem Betzenberg, das Ihre Mannschaft mit 2:1 gewann, in Vorbereitung auf das Viertelfinale überhaupt relevant?

Kaiserslautern wird - im Vergleich zum Spiel in der Hinrunde - auf zwei oder drei Positionen Veränderungen vornehmen. Ache ist eine ihrer Schlüsselfiguren: Er ist extrem kopfballstark, physisch stark, ein klarer Unterschiedsspieler in der 2. Liga. Es ist vor allem an Kempfi (Marc Oliver Kempf; Anm. d. Red.) und mir, ihn in Schach zu halten. Sie haben aber auch noch auf anderen Positionen Qualität. Wir werden es nur als Mannschaft hinbekommen. Wenn wir unsere Leistung aber von der ersten Minute an auf den Platz bekommen, wird es für sie schwer, uns zu schlagen.

Durch das Unentschieden gegen Düsseldorf und die Niederlage in Wiesbaden zum Start in die zweite Saisonhälfte wird der Rückstand auf die Tabellenspitze immer größer, der direkte Wiederaufstieg immer unwahrscheinlicher. Wie bewerten Sie den bisherigen Saisonverlauf – und wie ist diese Spielzeit noch zu retten?

Also erstmal haben wir gegen diese beiden Gegner schon mal einen Punkt mehr als in der Hinrunde geholt (lacht). Aber natürlich haben wir uns mehr erhofft. Gegen Düsseldorf war es mental eine schwierige Aufgabe. Es sind noch 15 Spiele zu spielen, die Liga ist sehr ausgeglichen. Kiel ist mit zwei Niederlagen in die Rückrunde gestartet, Hamburg hat am Wochenende verloren. Der Abstand ist groß, wir versuchen aber jedes Spiel positiv zu bestreiten. Wir sind (bis zur Niederlage in Wiesbaden; Anm. d. Red.) auch zehn Spiele in Folge ungeschlagen geblieben – und ich denke, dass so eine Serie nochmal möglich ist. Wenn dann noch ein paar Siege mehr dabei sind, können wir oben nochmal anklopfen.