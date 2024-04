Fußball-Bundesliga - Union Berlin muss gegen Tabellenführer Leverkusen "Außerirdisches" leisten

Fr 05.04.24 | 06:31 Uhr

Union Berlin begrüßt am Samstagnachmittag den ungeschlagenen Tabellenführer Bayer Leverkusen in der Alten Försterei. Gegen die "Werkself" scheint derzeit kein Kraut gewachsen, doch Union-Trainer Nenad Bjelica gibt sich kämpferisch.

Fünf Fakten zum Spiel

Union Berlin hat erst eine der insgesamt zwölf Begegnungen mit Bayer Leverkusen gewonnen

Sondertrikot: Anstatt des Logos von Sponsor und Streamingdienst Paramount+ wird das berühmte Sternenflotten-Delta aus der Star-Trek-Reihe auf der Brust der Union-Spieler prangern

Unter Trainer Nenad Bjelica hat Union nur eins von acht Heimspielen verloren

Gegner Leverkusen ist in der laufenden Saison noch in sämtlichen Wettbewerben ungeschlagen - genau genommen gab es seit 40 Spielen keine Niederlage mehr

Union blieb in bislang 14 der 27 Bundesliga-Spiele ohne eigenes Tor

Der Gegner-Experte Leonard ist Fan von Bayer 04 Leverkusen und Mitglied bei "Nordkurve 12", dem Leverkusener Dachverband für aktive Fans. Der 30-Jährige lebt seit sieben Jahren in Berlin, eine Beziehung zur Stadt Leverkusen hat sich über den Verein entwickelt. Er kam in den frühen 2000er Jahren zur "Werkself", über Freunde ging es zum ersten Mal ins Stadion und seitdem ist sein Fanherz vergeben. Pro Saison ist er 10-15 Mal im Stadion, in der aktuellen Spielzeit sogar schon 20-25 Mal.

So läuft es sportlich für Bayer Leverkusen

In allen drei Wettbewerben ungeschlagen, in der Bundesliga weit vor dem FC Bayern München Tabellenführer, im DFB-Pokal-Finale und in der Europa League im Viertelfinale - Bayer 04 Leverkusen erlebt eine unvergleichliche Erfolgssaison. "Uns gehen die Superlative aus. Das ist die Saison unseres Lebens! Wir genießen es einfach und wissen, dass so etwas wahrscheinlich nie wiederkommen wird", zeigt sich Leverkusen-Fan Leonard gegenüber rbb|24 euphorisiert. Der 30-Jährige ist glühender B04-Fan und Teil des Leverkusener Dachverbands für aktive Fans, "Nordkurve 12". "Es schwingt also jetzt schon gewisse Traurigkeit und Wehmut mit, dass es irgendwann enden wird. Jedes Spiel, das stattfindet, ist eins weniger. Nächste Saison werden wir sicher auch sportlich erfolgreich sein, aber das Gefühl dieser Saison gibt es nur noch diesen Sommer", beschreibt Leonard seine Gefühlswelt. Das liegt auch daran, weil Leverkusen die große Chance hat, endlich den "Vizekusen"-Fluch zu beenden und wirklich Titel zu gewinnen. Bei 13 Punkten Abstand auf München und sieben ausstehenden Spielen sehe es schon sehr gut aus: "Ich erlebe auch, dass viele Leute langsam ihre Zurückhaltung ablegen, ihr historisches Trauma ablegen und das M-Wort in den Mund nehmen. Da werden gerade wirklich Jahrzehnte alte Wunden geheilt, es ist Traumatherapie, wie sie besser nicht sein könnte. Das macht diese sportliche Situation noch einmal bedeutsamer", so Leonard.

Grund dafür ist die Spielweise unter Trainer Xabi Alonso, den Leonard als "absolutes Geschenk" bezeichnet. "Bayer 04 spielt einen Fußball, den ich vorher noch nie gesehen habe – diese Ballstafetten, das Vertikale. Was uns auch auszeichnet, ist die unglaubliche Kadertiefe, wir können quasi ohne Qualitätsverlust rotieren. Bei unserer Qualität fehlen mir die Worte", erklärt Leonard. Mittlerweile habe sich in der Mannschaft ein unerschütterliches Selbstvertrauen aufgebaut, das sie auch bei Rückständen nicht verlässt und am laufenden Band Spiele drehen lässt.

Das bewegt die Fans

Der derzeitige Leverkusener Erfolg kommt mit neuen Herausforderungen für Verein und Fans. Es ist laut Leonard ein "unglaublicher Hype" zu spüren. "Man muss schauen, wie man damit klarkommt, dass wir auf einmal mit 3.500 Menschen nach London zum Europa-League-Spiel reisen, vor ein paar Jahren wären noch 300 bis 500 Menschen angereist." Dies seien Dimensionen, die der Verein bislang nicht kannte. "Die Fanszene muss den neuen Andrang auf Tickets, Busangebote und weiteren Transportmöglichkeiten stemmen. Es ist ein überschaubarer Kreis von 20 bis 50 Leuten, die sich um solche Dinge in ihrer Freizeit kümmern, wovor ich allerhöchsten Respekt habe – das ist ein unmenschliches Pensum", erklärt Leonard. "Erfolg ist wunderbar, aber die Organisation wird komplizierter."

Auf diesen Spieler muss Union Berlin achten

Auch wenn in der laufenden Saison zig Leverkusener Spieler glänzen, sticht ein Akteur heraus: Florian Wirtz. Der 20-jährige Spielmacher ist Dreh- und Angelpunkt der "Werkself", in 38 Pflichtspielen ist er an 31 Toren direkt beteiligt gewesen. "Aber ich muss eigentlich ja niemandem mehr sagen, wie gut er ist", so Leonard. Deshalb hat der B04-Fan noch einen Geheimtipp: Josip Stanisic, Leihgabe vom FC Bayern München. Der Abwehrspieler spiele seit Wochen sehr gut und würde offensiv deutlich mehr beitragen als Außenstehende vermuten. "Er leitete zuletzt aus der Defensive heraus immer wieder Tore ein, spielt aber nicht so spektakulär wie andere Mitspieler. Ihn darf man keinesfalls unterschätzen." Hier wird Union womöglich ins frühe Pressing gehen müssen.

Das sagen die Trainer

Nenad Bjelica (1. FC Union Berlin): "Vielleicht müssen wir wie die Außerirdischen spielen, um Leverkusen zu schlagen. Wie die Star-Trek-Schauspieler. Ich traue meiner Mannschaft das schon zu. Was uns aber am meisten reizt, ist es, drei Punkte zu holen." Xabi Alonso (Bayer Leverkusen): Pressekonferenz fand nach Veröffentlichung des Artikels statt.

So könnte Union spielen

Für die Partie am Samstagnachmittag muss Trainer Bjelica auf die verletzten Janik Haberer, Jakob Busk und Jerome Roussillon verzichten. Mittelfeldmotor Andras Schäfer kehrt hingegen nach seiner Rotsperre wieder zurück in den Kader und könnte in die Startelf rücken. "Er hat gute Chancen", so Bjelica. Unions mögliche Startelf: Rönnow - Doekhi, Vogt, Leite - Trimmel, Tousart, Khedira, Gosens, Aaronson, Schäfer - Kaufmann

Die Prognose

Gegner-Experte Leonard: "Ich habe großen Respekt vor Union, mag den Verein sehr gerne und finde, dass sie eines der schönsten Stadien dieser Liga haben. Die Spiele sind immer eng, Union ist unheimlich heimstark. Union wird versuchen mitzuspielen, sie haben sich unter Bjelica sichtlich verbessert. Es wird kein klares Ding: Ich gehe von einem knappen 2:1 für Leverkusen aus, da sich am Ende die Qualität durchsetzen wird." Der Redaktionstipp: Trotz Heimstärke wird auch Union dem Leverkusener Rausch nicht standhalten können. 2:0 für die Werkself.

