In einer Videokonferenz des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) sind am Mittwoch Szenarien für eine Fortsetzung der momentan unterbrochenen Regionalliga-Nordost-Saison diskutiert worden. Wie am Freitag zunächst die "Bild" berichtete, gehört auch ein Aufstiegsturnier mit vier Mannschaften in Erfurt zu den Optionen. Demnach sollen an dem Turnier die vier aufstiegswilligen Clubs Energie Cottbus, Hertha BSC II, VSG Altglienicke und der 1. FC Lokomotive Leipzig teilnehmen. Spielort soll das Erfurter Steigerwaldstadion sein.



"Es ist eine weitere Option, man muss nun abwarten und Spekulationen helfen nicht, aber es ist ein vorstellbares Szenario", bestätigte Energie-Pressesprecher Stefan Scharfenberg-Hecht auf rbb-Nachfrage die Überlegungen. Die Lausitzer stünden im stetigen Austausch mit dem Verband und den Behörden. Am 30. Mai würden im ersten Halbfinale Cottbus und Altglienicke aufeinandertreffen, danach Lok und Hertha. Zwei Tage später soll ebenfalls in Erfurt das Finale stattfinden.