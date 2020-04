Ex-Alba-Spieler Moritz Wagner wird am Mittwoch ab 18 Uhr der zweite Gast im "Skype-Studio" auf der rbb Dachterasse sein, wenn es heißt: "Lass doch mal skypen!". Der Berliner, der zurzeit bei den Washington Wizards in der NBA unter Vertrag steht, spricht mit Max Zobel über seinen aktuellen Tagesablauf in der Corona-Krise und seine Ziele in der US-Hauptstadt.