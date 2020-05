Die Berliner Profivereine Alba, Füchse, Eisbären und BR Volleys können in der Corona-Krise auf finanzielle Unterstützung des Landes Berlin zurückgreifen. Man werde "die Vereine zu Botschaftern der Sportmetropole Berlin machen", sagte der Innen- und Sportsenator Andreas Geisel (SPD) in einem Interview mit der "Berliner Morgenpost" am Sonntag. Demnach werde das Land Berlin Sponsor der vier Profivereine. 2,2 Millionen Euro stünden dafür zur Verfügung. Im Gegenzug müssten die Klubs Werbung für Berlin machen. "Ob das über Trikots oder Plakate passiert, müssen wir sehen", so Geisel weiter.