Saison am Senftenberger See ist nicht gefährdet

Der Regen der vergangenen Tage in Verbindung mit Wasser aus der Schwarzen Elster hat die Wassersituation am Senftenberger See (Oberspreewald-Lausitz) stabilisiert. Das sagte Norbert Noack vom Zweckverband Lausitzer Seenland dem rbb auf Nachfrage. Weil die vergangenen Jahre zu trocken waren, sei bereits im Frühjahr Wasser aus der Schwarzen Elster in den See geleitet worden, so Noack.

"Die Trockenlegung der Schwarzen Elster ist für die Natur nicht schön, aber man hat sich im Frühjahr voll und ganz darauf konzentriert, den Senftenberger See über die Schwarze Elster zu speisen. Das war sehr klug, danach waren die Regenmengen so gering, dass da kaum noch etwas gekommen wäre", so Noack. Von diesem Wasser lebe der See noch immer, erklärt er.

In den vergangenen beiden Jahren war die Schwarze Elster abschnittsweise trockengefallen, da das Wasser für den See benötigt wurde.