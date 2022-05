In Schipkau laufen die Vorbereitungen für den Bau der größten Windkraftanlage der Welt. Der Koloss soll 300 Meter groß und im bereits bestehenden Windpark errichtet werden. Zunächst wird aber ein Testturm aufgebaut.

Bevor der Koloss allerdings seine Runden im Schipkauer Windpark drehen kann, sind einige Vorbereitungen nötig. Zunächst soll noch in diesem Jahr ein ebenfalls 300 Meter hoher Windmessturm entstehen. Die Kosten allein dafür liegen bei etwa 2,8 Millionen Euro.

Das Riesen-Windrad ist eine Pilotanlage. Die Beteiligten gehen in der Höhe von einer etwa 40 Prozent höheren Windausbeute aus als bei den regulären Windkraftanlagen. Beworben hatten sich neben Schipkau auch Orte in Sachsen und Nordrhein-Westphalen. Laut Bürgermeister Klaus Prietzel hat aber Schipkaus langjährige Erfahrung mit erneuerbarer Energie den Ausschlag gegeben. Auf ehemaligen Kippenflächen alter Tagebaue stehen bei Schipkau bereits seit 20 Jahren Windkraftanlagen. "Wir sind nicht erst seit gestern Vorreiter", so Prietzel.

"Wir planen ja auch die Stromversorgung für einen grünen Gewerbepark, der entstehen soll und auch die Umwandlung in Wasserstoff", erklärt der Bürgermeister. "Wir sehen gerade was mit der Energieversorgung mit fossilen Energien auf der Welt passiert. Wir müssen handeln", sagt er.