Die Brandenburger Energiebranche hat sich zum 22. Energietag am Donnerstag an der Universität Cottbus-Senftenberg getroffen. Dabei ging es um die aktuelle Situation in der Ukraine. Durch die extrem steigenden Einergiekosten wird der Druck auf Brandenburger Unternehmen erhöht, auf erneuerbare Energien zu setzen.

Das bereitet unter anderem dem Chemiekonzern BASF in Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) Sorgen. Ein mögliches Embargo von Erdöl aus Russland hätte für den Konzern drastische Folgen, sagte Jürgen Fuchs, Vorsitzender der BASF-Geschäftsführung. Der Konzern habe einen Notfallplan vorbereitet. "Nun sind wir als chemische Industrie massiv betroffen. Zum einen in Ludwigshafen, unserem Hauptstandort, aber auch in Schwarzheide bereiten wir uns auf solche Szenarien vor", so Fuchs.