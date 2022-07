Das Wasserentnahmeverbot in Cottbus und in Teilen des Landkreises Spree-Neiße wird verschärft. Bereits seit einigen Wochen galt das Verbot nur tagsüber, nun darf mit Pumpen rund um die Uhr kein Wasser mehr aus Flüssen und Seen geholt werden. Das haben die Stadt und der Kreis am Donnerstag bekanntgegeben.

In Spree-Neiße gilt das erweiterte Verbot den Angaben zufolge nur in den Städten Spremberg/Grodk und Drebkau/ Drjowk, in den Gemeinden Kolkwitz/ Gołkojce, Neuhausen/Spree/Kopańce/Sprjewja, Wiesengrund/Łukojce und Felixsee/ Feliksowy Jazor sowie in allen Gemeinden der Ämter Peitz/Picnjo und Burg (Spreewald)/Bórkowy (Błota).

"Gründe für die erweiterte Allgemeinverfügung sind die anhaltende Trockenheit, die weiter hohen Temperaturen sowie die fehlenden Niederschläge der zurückliegenden Wochen und Monate", teilte die Stadt Cottbus weiter mit. Der Landkreis Spree-Neiße sprach von einer "bereits angespannte[n] wasserwirtschaftliche[n] Situation im Einzugsgebiet der Spree", die sich weiter verschärft habe. Eine deutliche Verbesserung sei "aufgrund der prognostizierten anhaltend trockenen und warmen Witterung kurz- bis mittelfristig nicht zu erwarten".