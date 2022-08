Spree-Neiße - Buddhistische Nonnen gründen Kloster Wassermond am Deulowitzer See

Chan-Kloster Wassermond Audio: Antenne Brandenburg | 05.08.2022 | Sascha Erler | Bild: Chan-Kloster Wassermond

Sie wollen sich auf das Wesentliche konzentrieren, auf ein Leben in Ruhe und Besonnenheit. Die buddhistischen Nonnen haben sich dafür den Deulowitzer See in der Nähe von Guben (Spree-Neiße) ausgesucht und das Kloster Wassermond gegründet.

Schon vor Jahrzehnten hat Shifu Simplicity ihren bürgerlichen Namen und ihren Beruf als Ärztin abgelegt und sich den Buddhismus zugewandt. Seit vier Jahren betreibt sie ein buddhistisches Zentrum in Berlin und hat festgestellt, dass gerade die Großstädter Ruhe und Besonnenheit dringend nötig haben. Es sei wichtig, sich mal eine Auszeit zu nehmen, sagt sie. Dazu kann auch gehören, in einem Klosteralltag mit Nonnen zu meditieren. Auch das war für sie eine Motivation, einen solchen Ort zu suchen. Gefunden hat sie ihn am Deulowitzer See in der Nähe von Guben. Hier hat sie gemeinsam mit Ayya Vimalanyani, einer anderen Nonne, den ehemaligen Touristik-Stützpunkt als Ort für ihr Kloster Wassermond entdeckt.

Buddhistische Nonnen Shifu Simplicity (links) und Ayya Vimalanyani | Bild: Chan-Kloster Wassermond

Meditationsabende und längere Aufenthalte

Das Kloster soll ein Ort werden, wo einerseits buddhistische Nonnen leben und praktizieren können und andererseits ein öffentlicher Ort. Das Spektrum der Angebote reicht von Meditationsabenden bis zu längeren Aufenthalten. Im Juli dieses Jahres gab es den ersten Kurs, berichtet Shifu Simplicity. Das Interesse war groß, 30 Interessierte kamen. Mit einem solchen Zuspruch hatten sie nicht gerechnet. Seither gibt es in jeder Woche einen solchen Kurs und es kommen immer neue Leute dazu, freut sich Simplicity. Für sie gäbe es jeweils eine Einführung in den Buddhismus. Sie habe den Eindruck, dass es eine große Neugier gibt, mal was Neues auszuprobieren, was bisher in der Region nicht angeboten wurde.

Begegnungen von Nonnen und Menschen am See

Der Deulowitzer See ist ein Platz für Camper und Anwohner. Sie beobachten die Nonnen und mit Neugier. Manch einer braucht so etwas, ein bisschen Ruhe und Abspannen, beschreibt einer seine Gedanken. Ein anderer bemerkt die große Freundlichkeit der Nonnen, ein Dritter muss sich erst einmal an den Sprachgebrauch gewöhnen. Man habe zuweilen das Gefühl, der Satz sei zu Ende und man könne nun selbst reden, dann aber wird das Gespräch von den Nonnen weitergeführt. In dieser Ruhe, die sie in ihrer Sprache haben, findet im Kloster wohl auch das Leben statt, sagt der Camper.

Sie leben spartanisch, nahezu frei von materiellen Dingen. Sie tragen Roben als charakteristisches Merkmal für Nonnen. Ihr Leben finanzieren sie aus Spenden. Sie haben keinen Zeitdruck, aber Pläne. Die Hütten sollen saniert, die Scheune zur Meditationshalle werden. Gerne auch mit Hilfe der Kursteilnehmer und natürlich in Ruhe und Gelassenheit. Das werde kombiniert mit achtsamer Arbeit, erklärt Shifu Simplicity. Morgens und abends werde meditiert, damit werde für die Gäste auch mal ein anderer Rhythmus, weg vom Alltagsleben, zumindest für den Moment.

