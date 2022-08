Ein 39-Jähriger ist am Wochenende aus einer verrauchten Gewahrsamszelle in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) geholt worden. Bei einer Kontrolle der Zelle seien "Rufe wahrgenommen und die Tür geöffnet" worden, berichtete die Polizeidirektion Süd am Montag. Die Zelle sei verraucht gewesen, an der Matratze sei eine Brandstelle festgestellt worden.

Der 39-Jährige war in der Nacht von Freitag zu Samstag festgenommen worden, nachdem er in Kleinleipisch (Oberspreewald-Lausitz) im "stark alkoholisierten Zustand Steine auf Passanten geworfen und eine Person dabei verletzt" habe, so die Polizei. Außerdem habe er mit Fußtritten ein Auto beschädigt.