Wo sind eigentlich die Frauen im Strukturwandel? Diese Frage stellt Podcast "Lausitz reloaded"-Host Christian Matthée für die jüngste Folge. "Beim Strukturwandel braucht es Frauen, die mitsprechen. Und meine Befürchtung war immer, es gibt Geld und das wird unter Männern verteilt", so eine von 160 Teilnehmerinnen einer Konferenz in Spremberg (Spree-Neiße) zum Thema "Frauen und Strukturwandel".

Unter den Rednerinnen war die Sozialwissenschaftlerin Julia Gabler von der Hochschule Zittau-Görlitz (Sachsen). Sie sieht ein grundsätzliches Problem und schildert das Beispiel einer Lausitz-Rückkehrerin. "Wir haben in Interviews eine Frau kennengelernt, die in den Neunzigerjahren weggehen musste für ihre Ausbildung, da sie hier keine Anschlussarbeit gefunden hat. Sie wollte immer wieder zurückkommen und hat irgendwann begonnen, die internationalen Unternehmen, für die sie gearbeitet hat, in ihrem Lebenslauf zu schwärzen", so Gabler. Die Frau habe keinen anderen Ausweg gefunden, um in der alten Heimat einen Job als Sachbearbeiterin zu finden. "Weil die Angst da war, es käme eine gut ausgebildete Frau, die (den Männern, Anm. d. Red.) sagen würde, wo es langgehe."