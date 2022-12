Erst seit Donnerstag darf in Deutschland Silvesterfeuerwerk gekauft werden, die südbrandenburger Polizei hat dennoch bereits zahlreiche Verstöße im Zusammenhang mit Pyrotechnik festgestellt. Wie die Polizeidirektion Süd in Cottbus am Freitag mitteilte, habe es in der Region von Donnerstagmittag bis zum frühen Freitagmorgen bereits 19 Vorfälle gegeben.

Zudem wurden zahlreiche kleinere Brände gemeldet. In Straupitz (Dahme-Spreewald) habe demnach ein Baum gebrannt, in Elsterwerda (Elbe-Elster) ein Kleidercontainer, in Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz) Sperrmüll, in Cottbus ein Balkon und in Spremberg (Spree-Neiße) mehrere Briefkästen. Laut Polizei ist es wahrscheinlich, dass auch hier der falsche Umgang mit Feuerwerkskörpern zu den Bränden geführt hat.