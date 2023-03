Die Flutung des künftigen Cottbuser Ostsees ist erneut gestoppt worden. Das sagte eine Sprecherin des Energiekonzerns Leag am Donnerstag auf rbb-Nachfrage. Grund ist in diesem Fall aber nicht das mangelnde Wasser, sondern Sanierungsarbeiten an der Kaimauer.

Eine Messung am Mittwoch habe ergeben, dass der Füllstand bereits bei 56,8 Metern liege. Die Leag habe deshalb "höchstvorsorglich" die Einleitung unterbrochen, um den Grenzwasserstand nicht zu überschreiten.

Der Wasserspiegel werde nun täglich kontrolliert. Erst bei abnehmendem Pegel solle weiter geflutet werden, etwa wenn Wasser verdunstet oder versickert. Ziel sei weiterhin eine schnelle und möglichst kontinuierliche Flutung, so die Leag. Neben den aktuellen Sanierungsarbeiten sei vor allem entscheidend, wie viel Wasser in der Lausitz überhaupt zur Verfügung steht. Das Wasserdargebot, die Mengen an Grund- und Oberflächenwasser, die potentiell genutzt werden können, bestimme den Zeitraum bis zum Ende der Flutung, so die Leag.

Erst Anfang Februar war die Flutung nach neunmonatiger Pause wieder aufgenommen worden. Die Flutung musste im Vorjahr pasusiert werden, weil es aufgrund der Dürre in den vergangenen Jahren zu wenig Wasser in der Lausitz gab.