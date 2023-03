Polizei hebt Cannabis-Plantage in Doberlug-Kirchhain aus

Wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz haben Beamte der Polizeidirektion Süd am Montag ein Grundstück in der Lindenstraße in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) durchsucht.

Wie die Pressestelle der Polizeidirektion dem rbb mitteilte, wurden dabei über 700 Cannabispflanzen und entsprechende Aufzuchtanlagen sichergestellt.

Ein 41-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen. Am Dienstag wurde gegen den Mann Haftbefehl erlassen. Er wurde nach Polizeiangaben in die JVA Cottbus-Dissenchen gebracht.

Sendung: Antenne Brandenburg, 14.03.2023, 15:30 Uhr