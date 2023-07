Wenn es in Friedersdorf (Elbe-Elster) mal brennen sollte, dann rückt aus der kleinen Wache niemand mehr aus. Die Freiwillige Feuerwehr in dem Herzberger Ortsteil musste schließen, das Gebäude dient jetzt nur noch als Lagerraum.

"Die Einsätze können wir gerade noch so abdecken", sagt Becker. Das dauere aber natürlich "ein paar Minuten länger", weil der Anfahrtsweg bedeutend länger sei. In dieser Zeit hätte die Feuerwehr schon den Löschangriff starten können, sagt der Stadtwehrführer.

In Herzberg prallen Extreme aufeinander. Im vergangenen Jahr hatte die Feuerwehr durch Waldbrände und andere Einsätze so viel zu tun wie noch nie - und das mit so wenig Leuten wie lange nicht. "Ich weiß nicht, vielleicht ist das so ein fehlendes Gespür dafür, dass sie selber auch mal betroffen sein können", sagt Bürgermeister Karsten Eule-Prütz (parteilos) auf die Frage nach einer Erklärung dafür, warum Feuerwehrleute fehlen.

Eine weitere liefere auch der Blick auf die Einwohner. "Wir haben in den Ortsteilen teilweise eine alternde Bevölkerung, die einfach nicht mehr in der Lage ist, in die Feuerwehr einzutreten." Das beobachtet auch Stadtwehrführer Ralf Becker. Es gebe einige verlassene Häuser. In den bewohnten leben meist ältere Menschen. "Die Jugend ist meistens dort hingezogen, wo man - in Anführungsstrichen - besser leben kann, mehr Geld verdient, wo es mehr Partys gibt", so Becker. "Auf jeden Fall ist es hier mit der Jugend zurzeit sehr schlecht."

Laut Brose liegt das auch daran, das sich die Arbeitswelt stark verändert hat. "Heute ist nicht mehr 'Arbeiten am Ort', sondern die Menschen müssen viel reisen." Auch die Art, wie Menschen helfen, habe sich gewandelt. Sie würden sich nicht mehr so stark binden wollen, so Brose. "Mitgliedschaft in einer Feuerwehr ist auch eine Verpflichtung - nicht für ein Jahr zu helfen, sondern sich dann auch an einer Freiwilligen Feuerwehr zu beteiligen."

Vielen Einrichtungen fehlt - trotz hoher Bereitschaft - ehrenamtliche Unterstüzung. Insbesondere in Tier- und Seniorenheimen sind junge Engagierten Mangelware. Der Blick in die Zukunft sei für viele ungewiss. Von Franziska Eberlein.

Kommt also bald niemand mehr, wenn es im ländlichen Raum brennt, zum Beispiel in den Dörfern rund um Herzberg? Bürgermeister Eule-Prütz bliebe ein drastisches Mittel. "Wenn man es mal ganz genau betrachtet, würde ich als Bürgermeister vielleicht irgendwann sagen müssen: Ich muss zwangsverpflichten." Laut Gesetz dürfe er das, in Frage käme dann jeder Herzberger in einem bestimmten Alter, so der Bürgermeister. Sie würden kontaktiert und mehrere Wochen ausgebildet werden. "Ich glaube, der Jubel wird groß sein", so Eule-Prütz ironisch.

Wichtig sei außerdem die Nachwuchsförderung. Die Feuerwehr müsse in strukturschwachen Regionen "deutlich stärker" auf sich aufmerksam machen, so Brose. "In der Regel kann man schon mit sechs Jahren, acht Jahren in der Jugendfeuerwehr anfangen. Und wenn man dann, wie im Fußballverein, Feuer und Flamme für ein Hobby ist, ist man auch oft später Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr."

Man müsse sich Gedanken machen, wie die Feuerwehr der Zukunft aussieht, sagt der Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbandes, Brose. Doppelmitgliedschaften wären seiner Ansicht nach mit Blick auf die veränderte Arbeitswelt eine Idee. Jemand, der in seinem Wohnort aktiv ist, könnte das zusätzlich auch in dem Ort sein, in dem er arbeitet.

Um etwas gegen den Mangel an Freiwilligen zu machen, ist die Feuerwehr in Herzberg in Schulen unterwegs und macht Werbung - auch mit einem eigenen Unterrichtsfach. Dabei könnten Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klassen in besonders kurzer Zeit ausgebildet werden, so Bürgermeister Karsten Eule-Prütz. "Wenn sie mit der Schule fertig sind, sind sie ausgebildeter Truppmann und können sofort in jeder Feuerwehr eingesetzt werden."



So einen Feuerwehrunterricht gibt es unter anderem auch in Schulen in Goyatz (Oberspreewald-Lausitz), Nauen (Havelland) und in der Uckermark. Ab dem kommenden Schuljahr wird er auch an einer Schule in Oranienburg (Oberhavel) als Wahlpflichtfach angeboten.



Derweil droht im Elbe-Elster-Kreis nach Friedersdorf und Mahdel bald die nächste Freiwillige Feuerwehr schließen zu müssen - die im Ortsteil Osteroda.