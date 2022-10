Nachwuchsgewinnung - Uckermark führt flächendeckend Feuerwehrunterricht an Schulen ein

Mi 05.10.22 | 13:47 Uhr

Der Landkreis Uckermark führt flächendeckend das Unterrichtsfach "Feuerwehr" an Schulen ein. Dazu wird am Mittwochnachmittag in Prenzlau die Kooperationsvereinbarung "Feuerwehr macht Schule" zwischen dem Landkreis und den Trägern des Brandschutzes unterzeichnet, wie eine Kreissprecherin mitteilte. Ziel sei es, die örtlichen Feuerwehren zu stärken.

Angermünde als Vorbild

Mit der Unterzeichnung können sich künftig Schülerinnen und Schüler an den weiterführenden Schulen in Prenzlau, Schwedt und Templin zur Truppfrau beziehungsweise zum Truppmann ausbilden lassen. So soll der Unterricht an der Oberschule "Philipp Hackert" Prenzlau, der Oberschule Templin, der Dreiklang Oberschule Schwedt, der Gesamtschule Talsand Schwedt und des EJF-Schulzentrums "Tabaluga" Schwedt in den Jahrgangsstufen 9 und 10 angeboten werden.

Damit werde das Pilotprojekt, das schon seit längerem an der Ehm Welk-Oberschule Angermünde läuft, auf fünf weitere Schulen in der Uckermark ausgeweitet, so der Landkreis. "Wir haben als Kreisverwaltung gemeinsam mit den Wehren uns dazu verständigt, diesen Feuerwehrunterricht flächendeckend in der Uckermark zu etablieren", sagte der stellvertretende Landrat Frank Bretsch dem rbb. Damit wolle der Landkreis sicherstellen, dass alle Schüler, die ein Interesse an der Feuerwehr und deren Engagement haben, daran teilnehmen können, so Bretsch weiter. Zudem könne so dem Personalmangel der Wehren entgegengewirkt werden.

Einstieg in die Feuerwehr