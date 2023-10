20-Jähriger in Mühlberg an Schnitt- und Stichverletzungen gestorben

Der junge Mann, der am Samstag tot in Mühlberg (Elbe-Elster) aufgefunden wurde, starb an zahlreichen Stich- und Schnittverletzungen. Das habe die Obduktion ergeben, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Demnach dauern die gemeinsamen Ermittlungen von Polizei und Cottbuser Staatsanwaltschaft an. Die Polizei geht weiterhin von einem Tötungsdelikt aus. Der Schwerpunkt der Ermittlungen liege nun auf dem Tathergang und auf möglichen Tatverdächtigen, hieß es.

Der 20-Jährige war von Angehörigen am Samstag tot in seiner Wohnung gefunden worden.