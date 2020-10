Das Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus kehrt gestaffelt in den Regelbetrieb zurück. Ab Montag (19.10.2020) sollen die ersten geplanten Operationen wieder stattfinden. Darüber informierte die Krankenhausleitung am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Das Besuchsverbot bleibe aber weiterhin bestehen, heißt es darin.

Auch die Medizinische Schule werde unter strengen Hygieneauflagen ihren Betrieb wieder aufnehmen. Das Corona-Abstrichzelt ist ab Freitag von Montag bis Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr einsatzbereit. Um Wartezeiten zu verkürzen, soll mehr Personal zur Verfügung stehen, kündigt das Klinikum an.