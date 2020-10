Seit Tagen steigen die Zahlen in Cottbus, jetzt ist der Grenzwert überschritten: Cottbus ist mit einer 7-Tage-Inzidenz von deutlich mehr als 50 der erste Corona-Hotspot Brandenburgs.

Als erste Region in Brandenburg zählt die Stadt Cottbus zu den bundesweiten Risikogebieten mit mehr als 50 neuen Infektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche. Der Wert liege bei 57,2, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Ab dem Wert von 50 sollen künftig schärfere Corona-Regeln gelten.

Mit dem Erreichen dieses Wertes müssen für Cottbus die geltenden Coronaregeln weiter verschärft werden. Das betrifft das Tragen der Mund-Nasen-Schutzmaske, die Verringerung von Teilnehmern bei Veranstaltungen sowie weitere Kontaktbeschränkungen.

Über Einzelheiten im Umgang mit der neuen Entwicklung will die Stadtverwaltung am Mittag auf einer Pressekonferenz informieren.