Seit einem Jahr hat der FSV Groß Leuthen/Gröditsch eine Frauenmannschaft. Die Bilanz seitdem: genau null Punkte und null Tore, dafür 67 Gegentore in sieben Spielen. Trotzdem haben die Frauen noch Bock auf Fußball - und Stammfans. Von Daniel Friedrich

Seit ihrer Gründung wartet die Mannschaft nach wie vor auf ihren ersten Punktgewinn und Torerfolg. In der Kreisliga liegen sie weit abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz acht [fussball.de] - alle sieben Spiele gingen verloren, das letzte im Dezember mit 0:16. Doch die Damen schaffen es, sich trotz dieser Bilanz Woche für Woche zu motivieren.

Vor einem Jahr hat der FSV Groß Leuthen/Gröditsch im Landkreis Dahme-Spreewald eine Frauen-Fußballmannschaft gegründet. Das ist durchaus erwähnenswert, denn in Südbrandenburg gibt es nur sehr wenige. Seitdem sind die Fußball-Frauen zwar mit Begeisterung dabei, aber nur mit bescheidenem Erfolg.

Montagabend, 18 Uhr, auf dem Sportplatz in Gröditsch. Es ist kalt. Nach und nach treffen die Spielerinnen ein, die Scheinwerfer werden angeschaltet und schon beginnt das Training - wie jeden Montag. Der Winter ist vorbei, jetzt wird die Rückrunde vorbereitet. Auf dem Programm steht Konditionstraining, Ballführung und Pässe.

Und Trainer Haiko Reiche ergänzt: "Wir sind die schlechteste Mannschaft aus Brandenburg, aber das ist nicht so schlimm. Wir sind auch gleichzeitig die lustigste."

Angefangen hat alles mit vier Frauen. Jetzt sind es 22, die regelmäßig in der Kreisliga kicken. Um die 50 Zuschauer schauen regelmäßig bei Spielen am Wochenende zu. Freunde, Eltern und Partner drücken am Spielfeldrand die Daumen. Auch die eigenen Kinder schauen zu, wenn die Mamas über den Platz flitzen."Die sagen zwar immer, dass das alles sehr langsam aussieht", sagt Mittelfeldspielerin Kroll-Thiel, "freuen sich aber für die Mutti mit."