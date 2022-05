Der Blick in die Zukunft ist aber getrübt. 41 Prozent schätzen die Aussichten laut IHK als ungünstig ein. So verzeichne die Industrie bereits jetzt Exportrückgänge und befürchte Produktionsausfälle. Das Baugewerbe müsse Aufträge wegen der Materialknappheit ausschlagen. Die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten sorgen zudem dafür, dass der Handel und Dienstleister mit Auftragseinbrüchen rechnen.

Die Lausitzer Unternehmen blicken angesichts des Krieges in der Ukraine und der Materialknappheit pessimistisch in die Zukunft. Das hat die aktuelle Frühjahrs-Konjunkturumfrage der Cottbuser Industrie- und Handelskammer ergeben.

Die Gastronomie blicke hingegen eher positiv in die Zukunft. Dort hoffen die Unternehmer auf einen "Nachholeffekt" nach Corona, so Krüger.

Die Unsicherheit kann Bernd Loose nachvollziehen. Seit 14 Jahren ist er Geschäftsführer der Actemium BEA GmbH in Spremberg - er hat an der IHK-Umfrage teilgenommen. "Wir haben zwei Herausforderungen in der Region. Zum einen den Kohleausstieg: Neuinvestitionen in dem Bereich sind nicht mehr zu sehen", so Loose. "Zweitens haben wir die Herausforderung der aktuellen Situation Ukraine-Russland, die Embargo-Situation. Beides zusammengenommen sorgt für eine schwierige Lage", so der Geschäftsführer.

Sein Unternehmen baut elektrotechnische Anlagen - und profitiert auch vom Strukturwandel. Investitionen in Guben, am Cottbuser Bahnwerk und am geplanten Cottbuser Uniklinikum könnten dem Unternehmen helfen. Doch die aktuellen Krisen überschatten die eigentlich positiven Zukunftsaussichten für Bernd Loose.

Entmutigen lassen will sich Loose dennoch nicht. "Die Situation ist, wie sie ist. Wir müssen damit umgehen", zeigt sich der Geschäftsführer pragmatisch.