Ausstellung über persönliche Gegenstände von KZ-Häftlingen in Frankfurt (Oder) eröffnet

Uhren, Eheringe, Familienfotos: Die Open-Air-Wanderausstellung "Stolen Memory" zeigt in Frankfurt (Oder) Hinterlassenschaften von Konzentrationslagerhäftlingen. Ziel ist, die Gegenstände an die Familien der Opfer zurückzugeben.

Die Europa-Universität Viadrina hat am Freitag gemeinsam mit den Arolsen Archives eine Open-Air Ausstellung über Hinterlassenschaften von Konzentrationslagerhäftlingen eröffnet. Sie ist in einem aufklappbaren Schiffscontainer auf dem Viadrina-Campus in Frankfurt (Oder) zu sehen.

Die Ausstellung "Stolen Memory" zeigt Bilder von Stücken, die ehemalige KZ-Häftlinge als letztes in den Konzentrationslagern bei sich hatten: Uhren, Eheringe, Familienfotos. Seit 1963 befinden sich tausende dieser Stücke heute in Hessen den Arolsen Archives, einem internationalen Zentrum über NS-Verfolgung. Das umfangreichste Archiv zu den Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus steckt hinter dieser Wanderausstellung, die seit August 2020 in Deutschland unterwegs ist.