Henryk Gericke wird neuer Burgschreiber in Beeskow (Oder-Spree). Der Schriftsteller und Lyriker wurde am Freitag aus 40 Autoren aus Deutschland und Österreich ausgewählt, die sich in diesem Jahr beworben hatten.

Gericke, geboren 1964 in Ostberlin, arbeitete nach einer Lehre als Buchbinder als Drucker im Progress Filmverleih und ist seit 1986 freischaffender Schriftsteller. 1982 gründete er die Punkband "The Leistungsgleichen" und war ab 1985 in der politischen Opposition Ostberlins aktiv. Nach dem Erscheinen eines ersten Gedichtbandes 1996 schrieb Gericke bis 2004 fast ausschließlich Lyrik, vereinzelt auch Essays, Artikel und Rezensionen.