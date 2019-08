Schmidt Kleinmachnow Montag, 26.08.2019 | 17:20 Uhr

Während der Oberbürgermeister von Frankfurt/Oder eine klare Meinung zu den Straftaten hat und resolute und konsequente Maßnahmen durchsetzen wird ist das "Gefasele" des sogenannten Streetworkers in Personalunion als Chef des Integrationsbeirats an Einfalls- und Hilflosigkeit nicht zu überbieten. Die "armen, gelangweilten" Jugendlichen müssen sich jetzt in ihrem Zimmer aufhalten und dort die Zeit totschlagen, weil sie Angst haben, wieder gegen grundlegende und selbstverständliche Verhaltensweisen in diesem Land zu verstoßen und dann die Härte - in Wirklichkeit die Milde - der Justiz zu spüren. Wozu sind Streetworker und ein Integrationsbeirat da? Doch wohl um sich um solche integrationsunwillige Menschen, wenn es sein muß 24 Stunden am Tag, zu kümmern und ihr Freizeitverhalten in die richtigen Bahnen zu lenken. Statt dessen verbrämt dieser Herr seine "Schäfchen" zu Unschuldslämmern die mit den hiesigen Verhältnissen nicht zurechtkommen (wollen) und sich durch die Gottseidank jetzt präsente Polizei eingeschüchtert fühlen. Der Herr vom Integrationsbeirat soll lieber seine Arbeit machen - augenscheinlich hat er das bislang nicht vermocht!