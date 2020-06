In Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) haben am Mittwochnachmittag rund 60 Beschäftigte des städtischen Krankenhauses für bessere Arbeitsbedingungen und einen Tarifvertrag demonstriert. Dazu aufgerufen hatte die Vereinte Dienstleistungsgesellschaft (Verdi). Ausgestattet mit gelben Signalwesten, Trillerpfeifen und Spruchbannern zog die Kundgebung vom Klinikum zur Inselhalle, dem Tagungsort der Stadtverordnetenversammlung.

Dort nahm Bürgermeister Frank Balzer von den Demonstrantenmehr mehr als 260 Unterschriften entgegen, die die Ver.di-Tarifforderung entsprechend unterstützen. Balzer wendete sich mit einer kurzen Ansprache an die Menge und versprach, den Geschäftsführer des Klinikums an den Verhandlungstisch zurück zu holen. Er selbst wolle sich aber nicht in die Tarifverhandlungen einmischen.