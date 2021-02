Wohnraum wird auch im Berliner Speckgürtel immer teurer. So sind nach Angaben des Pestel-Instituts Mieten für einfache Wohnungen im Barnim dreimal so stark gestiegen wie die Lebenshaltungskosten - das Institut hat deshalb ein Wohnsiegel entwickelt.

Für Geringverdiener wird es in der Region immer schwerer, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Das geht aus der am Montag vorgelegten Wohnungsraum-Analyse des Pestel-Instituts hervor.

Besonders betroffen seien Bezieher von Hartz-IV. Die vom Job-Center übernommenen Mieten für Single-Haushalte stiegen im Barnim innerhalb von sechs Jahren um fast 20 Prozent, während die Verbraucherpreise in diesem Zeitraum nur um 6,5 Prozent zulegten. In Frankfurt (Oder) zogen die Mietsteigerungen um 17,5 Prozent an, in Märkisch-Oderland waren es 16,5 Prozent und in der Uckermark 10,6 Prozent. Mit 2,3 Prozent fielen die Mietsteigerungen in Oder-Spree am geringsten aus.

Im Barnim werden aktuell im Schnitt 5,32 Euro den Quadratmeter aufgerufen. In Oder-Spree ist es einen Cent mehr. In Märkisch-Oderland sind es 5,08 Euro und in der Uckermark werden 5 Euro verlangt. 4,97 Euro und damit niedrigster Quadratmeterpreis in Ostbrandenburg ist in Frankfurt (Oder) verortet.