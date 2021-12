Gesangstalent - 13-jährige Sängerin aus Slubice vertritt Polen beim Junior-Songcontest in Paris

Mo 13.12.21 | 14:35 Uhr

Audio: Antenne Brandenburg | 13.12.2021 | Jakub Paczkowski | Bild: imago images/W. Mausolf

Bereits in jungen Jahren bahnt sich für Sara Egwu-James aus dem polnischen Slubice eine große Karriere an. Neben dem Schul-Alltag konnte sie schon zahlreiche Gesangs-Titel für sich gewinnen. Nun geht es für sie auf der internationalen Bühne weiter.



Sara Egwu-James ist eine ganz normale, polnische Teenegerin. Am Wochenende zieht sie lachend und plaudernd mit ihren Freunden durch Frankfurts verschneite Nachbarstadt Slubice. Doch aktuell wird ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt. Denn sie gewinnt einen Musikwettbewerb nach dem anderen. So etwa Anfang des Jahres im Fernsehen bei "The Voice Kids Poland."

Mittlerweile ist sie polenweit bekannt. Und auch in Brandenburg ist der aufgehende Star am polnischen Pophimmel keine Unbekannte mehr. Sara Egwu-James sang etwa vor kurzem bei der Einweihung der Brückenbeleuchtung in Frankfurt (Oder).

Ersten Wettbewerb mit sechs gewonnen

Wenn die 13-Jährige nicht auf der Bühne steht, besucht sie eine Grundschule mit Schwerpunkt Musik in Slubice. Dort übt Sara von ihrer Lehrerin am Klavier begleitet für ihre großen Auftritte. Den Grundstein für ihre Karriere hat sie bereits in jungen Jahren gelegt. "Als ich sechs Jahre alt war, bin ich zum ersten Wettbewerb gefahren und habe ihn gewonnen. So hat mein Abenteuer mit der Musik angefangen", sagt sie. Ihre musikalischen Einflüsse seien breit gefächert. Ihre Mutter ist Polin, ihr Vater kommt aus Nigeria. "Ich bin also halb Polin und halb Nigerianerin. Ich höre sehr viel afrikanische Musik und habe eine feste Verbindung zu meinen Wurzeln. Dieses Blut ist in mir, deswegen bin ich sehr mit dieser Kultur verbunden." Sara fühlt sich in den verschiedensten Musik-Genres von Soul, R’n’B oder Pop zu Hause. Auch die stimmliche Bandbreite kann sich hören lassen und wird gerne mit der jungen Whitney Housten verglichen.



Neben der Bühne gehört der Unterricht für Sara zum Alltag

Mathe-Unterricht neben einem Star

Trotz ihres raketenhaften Aufstiegs sei die 13-Jährige aber auf dem Boden geblieben, berichtet ihre Schulleiterin Agnieszka Zwierzchaczewska stolz. "Im täglichen Leben ist sie ein sehr bescheidenes Mädchen. Sehr kollegial. Wenn sie in der Schule ist, benimmt sie sich ganz natürlich." Und auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler berichten, dass sie kaum merken, neben einem Star zu lernen. Dafür können sie sich gelegentlich über ein exklusives Klavierkonzert in der Schule freuen. Denn neben dem Gesang greift Sara auch gern selbst leidenschaftlich in die Tasten.

Für Polen zum Junior-ESC nach Paris

Am kommenden Wochenende wird es für Sara Egwu-James dann ernst. Zu Wochenbeginn ist sie nach Paris aufgebrochen, wo ihre bisher größte Herausforderung auf sie wartet. Denn sie wird Polen beim Junior Eurovision Song Contest vertreten. Dabei wird sie bereits als eine der Favoritinnen gehandelt und geht etwa gegen die deutsche Teilnehmerin Pauline ins Rennen. Das offizielle Musikvideo zu ihrem Beitrag "Somebody" wurde auf Youtube bereits mehr als zwei Millionen Mal aufgerufen. Einige Lehrer und Mitschüler werden mit nach Frankreich reisen, um sie zu unterstützen. Im Wettbewerb selbst, hofft Sara dann auch auf zahlreiche Stimmen aus Deutschland. Übertragen wird der Wettbewerb am Samstag ab 16 Uhr auf Kika [eurovision.de]. Sendung: Antenne Brandenburg, 13.12.2021, 16:10 Uhr Mit Material von Jakub Paczkowski