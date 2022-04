Mehr als 150 "Bänke gegen Rassismus" werden in Brandenburg aufgestellt, einige davon vor Polizeigebäuden. Durch eine Aussparung in der Sitzfläche soll auf Rassismus aufmerksam gemacht werden. Doch es gibt auch Kritik. Von J. F. Álvarez Moreno

Geplant sind insgesamt 156 Bänke auf Marktplätzen, Schulhöfen, vor Rathäusern, Krankenhäusern und Polizeidienststellen in Brandenburg. Vergleichbare Bänke sind bereits deutschlandweit an anderen öffentlichen Plätzen zu finden.

In Brandenburg werden landesweit neue Sitzbänke als Zeichen gegen Rassismus aufgestellt. Verantwortlich dafür ist die Landeskoordinierungsstelle Tolerantes Brandenburg. Die erste Bank steht seit März auf dem Gelände des Polizeipräsidiums in Potsdam-Eiche, weitere folgten.

Dem Polizeipräsidium Brandenburg wurden sechs Bänke zur Verfügung gestellt. "Wir wollen damit ein sichtbares Zeichen setzen: Auch bei uns in der Brandenburger Polizei ist kein Platz für Rassismus", erklärte der Polizeidirektor, Andreas Wimmer. Neben dem Standort in Potsdam-Eiche sollen Bänke in Neuruppin, Frankfurt (Oder), Cottbus und Brandenburg an der Havel aufgestellt werden. Am Landeskriminalamt in Eberswalde steht schon eine.

Die Polizei Brandenburgs will damit ein Zeichen gegen Rassismus setzen. In der Vergangenheit war aber immer wieder von Rassismus bei der Polizei selbst die Rede. So warf der Berliner Polizist Oliver von Dobrowolski im rbb-Interview Kollegen rassistische Äußerungen vor. Dobrowolski hatte ein Buch zum Thema geschrieben. Im März berichtete der rbb auch über Rassismusvorwürfe nach Kontrollen von Geflüchteten in Frankfurt (Oder).

