Am Dienstag war es im Westen mit knapp 40 Grad am heißesten in Deutschland, nun zieht die Hitzeglocke weiter in den Osten. Für die Region gilt eine amtliche Hitzewarnung, überall in Brandenburg die höchste Waldbrand-Gefahrenstufe.

Wichtig sei für die Insekten auch, dass Menschen in Gärten und auf Balkonen gefüllte Wassernäpfe aufstellten, damit diese besser durch die Hitze kämen, sagte Ackermann weiter. "Wer hat, sollte ein bisschen Moos reinmachen, dass die Tiere nicht ertrinken." Bienen brächten das Wasser in ihre Stöcke und kühlten damit ihren Nachwuchs. Dort müsse die Temperatur konstant gehalten werden.

Generell seien die Bienen in Brandenburg aber trotz zum Teil wechselhaften Wetters bisher verhältnismäßig gut durch das Jahr gekommen, so Ackermann weiter. Da es im Frühjahr kaum Nachfröste gegeben habe, seien bis dato zumindest keine Blüten erfroren. "Leider hatten wir wieder so 20 Prozent Winterverluste. Aber es hat eben immer noch gereicht, um unsere Obst-Kulturen zu bestäuben." Das sei auch der Grund, warum die Obsternste, etwa bei Kirschen, Äpfeln oder Pflaumen vergleichsweise gut ausfalle.

Vermehrte Vorsicht ist derzeit beim Eisessen geboten: Der Naturschutzbund (Nabu) spricht von einem "Wespenjahr". So wurden beim Regionalverband Berlin bisher 370 Beratungsanfragen gestellt - und damit drei Mal so viele wie 2021.

Auch in Brandenburg werden in diesem Sommer laut Nabu vermehrt Wespen gesichtet. So trete das Phänomen etwa an der Oder auf. Allerdings müssten sich die Menschen keine größeren Sorgen machen, da es sich dabei um die Sächsische Wespe handele, sagte Imker-Sprecher Ackermann. Diese habe ein sehr viel friedfertigeres Wesen als andere Artgenossen.

"Wir haben in Brandenburg elf Wespen-Arten. Von denen sind eigentlich nur zwei nervig. Das sind die Deutsche und die Gemeine Wespe", so Ackermann weiter. Die sächsischen Vertreter seien eher selten auf der Kaffee-Tafel zu finden, da diese Blattläuse an Nahrung bevorzugen. "Das sind Räuber und haben auch nicht eine solch hohe Verteidigungsbereitschaft wie die Deutsche Wespe."