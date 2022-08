Im Nationalpark Unteres Odertal ist ein Teil des umstrittenen Zauns gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) abgebaut worden. Der zehn Kilometer lange Abschnitt zwischen Schwedt und Stützkow in der Uckermark wurde von einer Baufirma entfernt. In diesem Bereich waren zahlreiche Rehe an den Zäunen verendet, als sie vor der Überflutung der Polder flohen.

Es seien insgesamt 30 bis 40 Rehe gewesen, so Amtstierarzt Achim Wendland gegenüber dem rbb. Nachdem die Rehe im Herbst und Frühjahr versucht hatten, dem Hochwasser auszuweichen, seien sie am Zaun hängen geblieben, so der Amtstierarzt weiter.