Es herrscht viel Betrieb auf dem Erlebnishof Wolfsland in Altlandsberg (Märkisch-Oderland). Mehrere Kinder sind mit ihren Eltern und/oder Großeltern zu Besuch. Seit gut einer Woche wird die Idylle aber getrübt. Kurz vor Weihnachten, am Dienstag, 20. Dezember, erschien das Veterinäramt Märkisch-Oderland im Pferde-Sport-Verein Wolfsland, beschlagnahmte sechs Pferde und drei Ponys.

Auf dem Hof hätte es zu dünne und zu dicke Pferde gegeben, so die Vorwürfe des Veterinäramts. Auch die Hufe einiger Tiere seien nicht korrekt beschnitten gewesen. All das stimme so nicht, betont Christine Heidemann. Tatsächlich setze es den verbliebenen Pferden eher zu, dass ihre Artgenossen beschlagnahmt wurden.

Dem Landkreis selbst geht es unterdessen nicht nur um das Tierwohl. Denn: Für die Pferdeboxen auf dem Hofareal in Altlandsberg gebe es keine Baugenehmigung. Da die Ställe am Hang liegen, könnte es in den Boxen bei starkem Regen nass werden, so der Kreissprecher. Daher mussten einige Gebäudeteile gesperrt werden, darunter zwei Pferdeboxen und drei Unterstellplätze.

Laut Besitzerin Heidemann ist eine Verbesserung bereits in Arbeit. Über die Zukunft des Pferdehofs wird zu Beginn des kommenden Jahres beraten. Im Januar soll es ein Gespräch zwischen den Vereinsmitgliedern und dem Bauordnungsamt geben.