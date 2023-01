Touristiker in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) hoffen in diesem Jahr auf einen neuen Besucher-Boom. Grund: Der Stahlstandort an der Oder wurde vom Reisemagazin "Geo Saison - Unterwegs in der Welt" in der Januar-Ausgabe zu den 23 empfohlenen Städten für 2023 gekürt. Dort reiht sich Eisenhüttenstadt in eine Riege von Destinationen wie Oslo, London, Paris oder Madrid ein. Kathrin Schilling, Leiterin vom Tourismusverein Oder-Region Eisenhüttenstadt zeigt sich dem rbb gegenüber erfreut darüber. "Ich wusste zwar, wir sind das größte, zusammenhängende Flächendenkmal Deutschlands - aber war total baff."