Der Fischbestand in der Oder hat sich nach dem massiven Sterben im Sommer etwa halbiert. Zu diesem Ergebnis sind sowohl das polnische Stanislaw-Sakowicz-Institut für Binnenfischerei in Olsztyn und das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) in Berlin gekommen, wie die Umweltorganisation WWF am Mittwoch zwei Studien zusammenfasst.