Filmemacher und Produzenten suchen immer wieder den Weg nach Eisenhüttenstadt. Grund dafür ist damals wie heute die besondere Architektur der Planstadt. Das lockt auch mehr Touristen.

Gesperrte Straßen und unzählige Produktionsfahrzeuge für Technik, Komparsen und Catering sehen viele Berliner wohl öfter in der Stadt. Doch nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch in den brandenburgischen Städten rollen die Kameras der Film- und Fernsehstudios. Besonders beliebt als historische Kulisse ist dabei Eisenhüttenstadt (Oder-Spree).

Auf Zeitreise entlang der DDR-Bauten

Ein Rundgang durch das Zentrum mutet beinahe wie eine Zeitreise durch die 1950iger und 60iger Jahre der DDR an. Die sozialistische Wohnstadt, die am Reißbrett entstanden ist, sieht heute noch genauso aus wie damals. Zwar ist das Flächendenkmal mit seinen vier Wohnkomplexen nach Jahrzenten des Verfalls inzwischen aufwendig saniert, doch der Charme der längst vergangenen Zeit ist geblieben. Das ist einer der Gründe, warum es Filmemacher immer wieder nach Eisenhüttenstadt zieht. Das weiß auch Fotograf und Stadtführer Bernd Geller zu schätzen. "Die Stadt hat dieses DDR-Potential, mit diesen monumentalen und repräsentativen Bauten."

Fotograf Bernd Geller auf Film-Spurensuche

Dazu zählen, neben den Wohnkomplexen, auch das Krankenhaus und das Museum für Utopie und Alltag - eine ehemalige Kinderkrippe. An dieser Stelle, zeigt Bernd Geller, wurde 2017 ein Fahnenappel auf Film gebannt, der später in "Das schweigende Klassenzimmer" um den Protest einer Abiturklasse zu sehen war. "Da hat man für den Film den Kontrast genommen - also das gelbe Gebäude mit den blauen FDJ-Fahnen – und die Leute entsprechend blau angezogen."

"Buch und Motiv waren perfekt miteinander in Einklang."

In der jüngeren Vergangenheit haben auch die Macher des Spielfilms "Und der Zukunft zugewandt" die Stahlstadt als Kulisse genutzt. So entstanden etwa im Rathaus und dem Friedrich-Wolf-Theater Szenen mit Alexandra Maria Lara und Robert Stadlober. Passend zum Ambiente wurde 2019 im Theater auch die Deutschlandpremiere samt roten Teppich und Fanauflauf gefeiert. Auch die Produzenten Eva-Marie Martens zeigte sich damals von der Arbeit in Oder-Spree angetan. "Ohne Eisenhüttenstadt hätte es diesen Film so nicht gegeben. Buch und Motiv waren perfekt miteinander in Einklang."

Robert Stadtober und Alexandra Maria Lara in Eisenhüttenstadt

Doch die Geschichte von Eisenhüttenstadt als Drehort reicht um einiges weiter zurück. So entstand bereits 1963 unter der Regie von Rolf Losansky der DEFA-Kinderfilm "Die Suche nach dem wunderbunten Vögelchen". Das Ergebnis wurde von den einheimischen Kindern entsprechen kritisch analysiert, berichtet der heute 66-jährige Bernd Gellert. "Wir haben uns als Eisenhüttenstädter damals immer gefragt, wo fahren die lang? Einmal sind sie in dieser Straße und dann springen sie auf einmal in eine andere. Das geht ja gar nicht!"

Filme kurbeln Tourismus an

In den vergangenen 50 Jahren folgten weitere Produktionen. In dieser Zeit sind in Eisenhüttenstadt mehr als 20 Filme, Dokumentationen oder auch Serien entstanden. Das lockt inzwischen nicht nur Filmschaffende, sondern auch immer mehr Touristen in die Stadt, erzählt Kathrin Schilling vom Tourismusverein: "Durch diese ostalgischen Bauten und die Städtebau-Geschichte sind wir in Deutschland einzigartig und dadurch auch touristisch ein Anziehungspunkt."

Zu größerer Bekanntheit hatten auch die Besuche von Hollywood-Größe Tom Hanks in den Jahren 2011 und 2015 beigetragen, von denen die Hüttenstädter auch heute noch oft mit Stolz berichten. Für einen erneuten Boom könnte laut Schilling nun auch die Wahl der Stadt zu einem der Top-Ziele für 2023 durch das Reisemagazins "Geo Saison - Unterwegs in der Welt" von Anfang Januar führen. Besonders für Filminteressierte stellen die Touristiker einen Flyer mit Spaziergängen entlang der bekanntesten Kulissen bereit [www.eisenhuettenstadt.de]. Bei der Vielzahl historischer Details rechnet Fotograf Geller auch zukünftig mit weiteren Kamera-Teams in seiner Stadt. Mit einem Augenzwinkern sagt er: "Ich brauche nur die Laternen betrachten. Da sind sogar noch die Fahnen-Halter dran. Was wollen Sie noch mehr an Details?" Sendung: Antenne Brandenburg, 07.02.2023, 14:40 Uhr