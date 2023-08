Notunterkunft soll doch nicht in Schulturnhalle in Fürstenwalde

Der Kreis Oder-Spree plant, rund 100 Geflüchtete in der Turnhalle des Oberstufenzentrums bei Fürstenwalde unterzubringen. Dagegen schlägt jetzt ein Teil der Schülerschaft Alarm. Sie sehen ihren Unterricht in Gefahr.

Zudem prüfe der Kreis noch zwei andere Möglichkeiten. "Wir prüfen zudem ein Angebot der Stadt Fürstenwalde, in die sogenannte Tennishalle zu gehen", sagt Gehm. Diese Option hatte Fürstenwaldes Bürgermeister Matthias Rudolph (Wählervereinigung Bündnis Fürstenwalder Zukunft) ins Spiel gebracht, nachdem Schüler des Oberstufenzentrums gegen die Pläne der Turnhallen-Nutzung demonstriert hatten , weil sie Einschränkungen des Sportunterrichts befürchten. "Wir nehmen uns jetzt die Zeit, um da zu schauen was technisch möglich ist, denn es hätte geringere Einwirkungen auf den Schulsport und wäre dann – wenn es realisierbar ist – natürlich unsere Vorzugsvariante", so Gehm.

Technisch geprüft werde zudem noch der Ausbau der Gemeinschaftsunterkunft "Fuchsbau" in Petersdorf, einem Ortsteil von Bad Saarow, informiert Gehm: "Wir sehen das erst Mal als eine Maßnahme, wo man in den bestehenden Strukturen noch am ehesten Erweiterungskapazitäten auch in kurzfristigen Zeiträumen schaffen kann, weil auch das Thema Sicherheit und Migration/Sozialarbeit dort am besten abgeleistet werden kann", so Gehm. Jedoch habe der Kreis für dieses Vorhaben noch keinen Bauantrag gestellt, der jedoch für die Realisierung erforderlich wäre.